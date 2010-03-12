پیشرفت طرحهای استانی فولاد دو برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) ، ‌محمد رضا نجم السادات تصریح کرد: برنامه های اولیه نشان می داد تزریق 500 میلیارد تومان اعتبار به طرحهای استانی فولاد می تواند متوسط پیشرفت را از 30 درصد فعلی به 60درصد برساند اما برنامه های جدید به گونه است که هر کدام از پروژه ها به متوسط پیشرفت 70درصدی خواهند رسید.

وی با اشاره به اینکه هر طرح استانی از دو واحد احیای مستقیم و فولاد سازی برخوردار است اظهار داشت: اگرچه واحد های احیا زودتر وارد فاز اجرایی شده اند ، با اینحال با این اعتبار جدید می توان سرعت اجرای بخش فولاد سازی را نیز بالا برد و هر دو بخش را به دنبال هم راه اندازی کرد.



نجم السادات تاکید کرد: با روند کنونی بخشهای احیای مستقیم تا پایان سال جدید به طور میانگین 85 تا 90 درصد پیشرفت خواهند داشت طوری که طرحی همانند سپید دشت چهارمحال و بختیاری از 95درصد هم عبور می کند و وارد مرحله تست می شود.



مدیرعامل شرکت ملی فولاد با بیان اینکه برای دریافت این مبلغ فرایندی وجود دارد که مراحل آن رو به اتمام است ،‌ خبر داد که در روزهای آینده اعتبار مذکور دراختیار شرکت ملی فولاد قرار می گیرد.



این مقام مسئول پیش بینی کرد که تا انتهای سال جدید پیشرفت فیزیکی طرح های هشتگانه فولاد به اتمام برسد و سپس در سال 1390 وارد فاز راه اندازی شوند.

نجم السادات یادآور شد: در بهار سال 89 نیز مرحله دوم فروش اوراق مشارکت طرحهای فولاد منتشر می شود و بدین ترتیب کل اعتبار تزریقی این پروژه ها به 1000 میلیارد تومان می رسد.

