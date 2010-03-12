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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

تب برفکی در سبزوار گسترش یافته است

تب برفکی در سبزوار گسترش یافته است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار نسبت به حمل و نقل غیر مجاز دامها هشدار داد و گفت: این اقدام یکی از علل عمده شیوع بیماری تب برفکی در دامهای منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، رضا ضیغمی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران  در فرمانداری سبزوار افزود: در ماه های اخیر به دلیل حمل و نقل غیر مجاز دام های غیر بومی شاهد گسترش این بیماری ، بروز تب برفکی سویه جدید و تلفات بالای آن در بره ها و گوساله ها هستیم .

سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار با اشاره به تلف شدن حدود 250 راس بره در روستاهای اطراف سبزوار و تلف شدن یک تا مورد  گوساله توصیه کرد: دامداران از خرید و فروش دام و تردد در میادین دام تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
 
وی با اشاره به اقدامات موثر این شبکه اظهار داشت: شبکه دامپزشکی سبزوار در بیستمین مرحله واکسیناسیون تب برفکی حدود 80 درصد از جمعیت گوسفندی شهرستان را تحت پوشش قرار داده و واکسیناسیون دام ها به صورت روزانه در میدان دام نیز انجام می شود .
 
سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار خاطرنشان کرد: این شبکه به  ضدعفونی وسائل نقلیه، اماکن دامی موجود میادین خرید وفروش دام  وهمچنین واکسیناسیون دامهای موجود اقدام کرده است .
 
ضیغمی افزود :  شبکه دامپزشکی با بهره‌گیری از 20 گروه عملیاتی مایه کوبی بخش دولتی وخصوصی جهت واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه تب برفکی اقدام کرده است .
 
وی ادامه داد:  دراین راستا در دو ماه اخیر تعداد 19 هزار راس گاو و گوساله، 285 هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده و عملیات واکسیناسیون در کانون های بیماری همچنان ادامه دارد.
 
سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار به دامداران توصیه کرد که ضمن رعایت موارد بهداشتی ؛اجتناب ازتردد غیرضروری دام و تجهیزات دامداری ،جلوگیری از ورود افراد متفرقه  به دامداریها  نسبت به ضدعفونی محوطه دامداری ها با  استفاده از ضدعفونی مناسب یا پاشیدن آهک در اطراف و داخل محوطه اقدام کنند.
کد مطلب 1050222

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