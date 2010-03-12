تب برفکی در سبزوار گسترش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، رضا ضیغمی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در فرمانداری سبزوار افزود: در ماه های اخیر به دلیل حمل و نقل غیر مجاز دام های غیر بومی شاهد گسترش این بیماری ، بروز تب برفکی سویه جدید و تلفات بالای آن در بره ها و گوساله ها هستیم .

سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار با اشاره به تلف شدن حدود 250 راس بره در روستاهای اطراف سبزوار و تلف شدن یک تا مورد گوساله توصیه کرد: دامداران از خرید و فروش دام و تردد در میادین دام تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

وی با اشاره به اقدامات موثر این شبکه اظهار داشت: شبکه دامپزشکی سبزوار در بیستمین مرحله واکسیناسیون تب برفکی حدود 80 درصد از جمعیت گوسفندی شهرستان را تحت پوشش قرار داده و واکسیناسیون دام ها به صورت روزانه در میدان دام نیز انجام می شود .

سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار خاطرنشان کرد: این شبکه به ضدعفونی وسائل نقلیه، اماکن دامی موجود میادین خرید وفروش دام وهمچنین واکسیناسیون دامهای موجود اقدام کرده است .

ضیغمی افزود : شبکه دامپزشکی با بهره‌گیری از 20 گروه عملیاتی مایه کوبی بخش دولتی وخصوصی جهت واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه تب برفکی اقدام کرده است .

وی ادامه داد: دراین راستا در دو ماه اخیر تعداد 19 هزار راس گاو و گوساله، 285 هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده و عملیات واکسیناسیون در کانون های بیماری همچنان ادامه دارد.

سرپرست شبکه دامپزشکی سبزوار به دامداران توصیه کرد که ضمن رعایت موارد بهداشتی ؛اجتناب ازتردد غیرضروری دام و تجهیزات دامداری ،جلوگیری از ورود افراد متفرقه به دامداریها نسبت به ضدعفونی محوطه دامداری ها با استفاده از ضدعفونی مناسب یا پاشیدن آهک در اطراف و داخل محوطه اقدام کنند.