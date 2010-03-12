سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه غذایی در زیمبابوه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل، در این بیانیه که روز گذشته منتشر شد آمده است: خشکسالی سال گذشته در زیمبابوه موجب شد بحران غذایی در بخش‌هایی از کشور به حدی برسد که چنین سابقه بحرانی تاکنون در سوابق صلیب سرخ جهانی مشاهده نشده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بحران زیست محیطی در زیمبابوه اغلب محصولات کشاورزی داخلی این کشور را نیز از بین برده و ما از جهانیان می خواهیم برای مبارزه با این بحران انسانی اقدام کنند.

دفتر صلیب سرخ جهانی در زیمبابوه اعلام کرد: بیش از دو میلیون زیمبابوه‌ای در بحران غذایی بسر می ‌برند و چنانچه اقدامی عاجل برای رفع این سوء تغذیه در سطح کل کشور انجام نشود بحران حادتر و مرحله مرگبار آن نیز فراخواهد رسید.

کشورهای اروپایی و آمریکا به بهانه اینکه رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه در روند تشکیل دولت آشتی ملی در آن کشور کارشکنی می‌کند از ‪۱۰‬ روز پیش تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور را شدیدتر کردند.