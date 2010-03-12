  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

هشدار سرهنگ اسماعیلی/

خودروها در صورت پارک دوبله به پارکینگ منتقل می شوند

خودروها در صورت پارک دوبله به پارکینگ منتقل می شوند

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پارک دوبله 70 درصد تخلفات رانندگان را در طول سال شامل می شود که ارتکاب آن در اسفند ماه به انتقال خودروها به پارکینگ منجر می شود.

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس راهور تهران بزرگ برنامه های خود را برای کاهش و روان سازی ترافیک در ماه پایانی سال در سه مرحله آغاز کرد.

وی ادامه داد: از یکم تا 10 اسفند ماه 25 درصد پرسنل راهور، از 10 تا 15 اسفند ماه 40 درصد و از 15 اسفند تا پایان سال تمامی نیروهای پلیس راهور به همراه تجهیزات در سطح معابر حضور دارند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس راهور تهران بزرگ تلاش کرده با همکاری سایر دستگاه ها از جمله شهرداری، مترو، تاکسی رانی و اتوبوسرانی به روان سازی ترافیک بپردازد.

وی گفت: از ابتدای هفته آینده پلیس راهور تهران بزرگ طرحهای ویژه ای را برای کنترل و روان سازی ترافیک اجرا می کند.

اسماعیلی با توصیه به شهروندان تهرانی تصریح کرد: پلیس از ابتدای اسفندماه از مردم خواست تا از آوردن وسایل نقلیه خود در سطح معابر خودداری کنند و به جای آن از وسایل نقلیه عمومی به خصوص مترو استفاده کنند تا در زمان و هزینه صرفه جویی شود.

وی از مردم خواست تا در صورت استفاده از خودروی شخصی به محل و نحوه پارک آن دقت کنند تا پلیس مجبور به حمل خودروی آنان به پارکینگ نشود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در طول سال 70 درصد تخلفات و در دو ماه پایانی سال 30 درصد تخلفات به پارک دوبله رانندگان مربوط می شود بر همین اساس در صورت پارک دوبله پلیس خودرو را به پارکینگ منتقل می کند.

کد مطلب 1050226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها