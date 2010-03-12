خودروها در صورت پارک دوبله به پارکینگ منتقل می شوند

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس راهور تهران بزرگ برنامه های خود را برای کاهش و روان سازی ترافیک در ماه پایانی سال در سه مرحله آغاز کرد.

وی ادامه داد: از یکم تا 10 اسفند ماه 25 درصد پرسنل راهور، از 10 تا 15 اسفند ماه 40 درصد و از 15 اسفند تا پایان سال تمامی نیروهای پلیس راهور به همراه تجهیزات در سطح معابر حضور دارند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس راهور تهران بزرگ تلاش کرده با همکاری سایر دستگاه ها از جمله شهرداری، مترو، تاکسی رانی و اتوبوسرانی به روان سازی ترافیک بپردازد.

وی گفت: از ابتدای هفته آینده پلیس راهور تهران بزرگ طرحهای ویژه ای را برای کنترل و روان سازی ترافیک اجرا می کند.

اسماعیلی با توصیه به شهروندان تهرانی تصریح کرد: پلیس از ابتدای اسفندماه از مردم خواست تا از آوردن وسایل نقلیه خود در سطح معابر خودداری کنند و به جای آن از وسایل نقلیه عمومی به خصوص مترو استفاده کنند تا در زمان و هزینه صرفه جویی شود.

وی از مردم خواست تا در صورت استفاده از خودروی شخصی به محل و نحوه پارک آن دقت کنند تا پلیس مجبور به حمل خودروی آنان به پارکینگ نشود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در طول سال 70 درصد تخلفات و در دو ماه پایانی سال 30 درصد تخلفات به پارک دوبله رانندگان مربوط می شود بر همین اساس در صورت پارک دوبله پلیس خودرو را به پارکینگ منتقل می کند.