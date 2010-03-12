لزوم توجه هنرمندان ایرانی به افشای ماهیت استکبار در فیلمها

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد‌حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز‌جمعه این هفته تهران به تشریح بخش هایی از عملکرد وزارتخانه خود پرداخت.



وی با بیان اینکه هنر باید در مسیر تکامل انسان قدم بردارد و هنری که در مسیر شهوانی گام بردارد هنر نیست گفت : ما باید عرصه های هنری را به عنوان یک فرآیند تکاملی روحی انسان نگاه کنیم که باید قبول کرد عمل در این حوزه، کار سختی است.



حسینی اعلام کرد : ما با تربیت نیروهای کارآمد در سراسر کشور تلاش کردیم در کنار برخی از مساجد،‌ کانون فرهنگی و هنری دایر کنیم و به این شکل بتوانیم فرهنگ مسجد و فرهنگ دینی را در حوزه‌های هنری تسری دهیم.



به گفته وی 7 هزارمین کانون فرهنگی و هنری در پایان بهمن ماه امسال آغاز به کار کرده است .



وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه افتخار دولت احمدی‌نژاد توجه به مسائل فرهنگی و اسلامی خواند و افزود: در سال 84 اعتباری که برای این کانون‌ها در نظر گرفته شده بود یک میلیارد و 300 میلیون تومان بود که این رقم در سال 88 با 10 برابر افزایش به 13 میلیارد تومان رسید و در سال 89 نیز با 100 درصد افزایش به25 درصد میلیارد تومان خواهد رسید.



وی افزود: ما در زمینه قرآنی نیز فعالیت‌های بسیاری انجام داده‌ایم و این ذهنیت که وزارت فرهنگ و ارشاد تنها در حوزه موسیقی و سینما فعالیت می‌کند را به نوعی تصحیح کردیم به طوری که 1000 موسسه قرآنی با حمایت این وزارتخانه مشغول به کار هستند.



حسینی گفت : نیت ما این است که مفاهیم قرآنی در حوزه‌های دیگری مانند سینما هم تجلی داشته باشد.



وی با اشاره به نگاه فرهنگی برخی مسئولان در دوره‌های گذشته گفت: متاسفانه در دوران سه دهه بعد از انقلاب شاهد زمانی بودیم که مسئول ارشد فرهنگی آن دوران هم اکنون در لندن و در تلویزیونی BBC به یکی از سردمداران جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: زمانی که ما در مجلس پنجم صحبت از استیضاح این فرد می‌کردیم برخی به ما تهمت تند‌روی می‌زندند اما الان مشخص شده است که عمق فاجعه تا چه حد بوده است.



وی گفت : به دلیل مسائلی که پس از انتخابات بوجود آمد برخی صحبت تحریم جشنواره‌ها را کردند اما ما توانستیم با حفظ موازین این جشنواره‌ها را بدون مشکل برگزار کنیم.



حسینی ادامه داد انتظار ما از هنرمندان ساخت فیلم‌های بیشتر از جنایات مستکبرین و افشای ماهیت استعمار است ، امسال در تولید فیلم‌های سینمایی در موضوعات مختلف مانند موضوعات بین‌المللی مثل مسائل عراق و افغانستان توانستیم تولیدات مناسبی داشته باشیم که البته اصلا کافی نیست.



وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی در عرصه جهانی برنامه های فراوانی داریم افزود: ما توانستیم با اعزام گروه‌های هنری به اروپا سمفونی انقلاب و صلح امید را در اروپا برگزار بکنیم و ندای تکبیر را در دل این قاره طنین‌انداز نمائیم و ثابت کنیم که اگر چه ابزار ما با آنها تفاوتی ندارد ولی پیام ما با آنها متفاوت است.



حسینی گفت : یکی از اقدامات مؤثر دولت توجه به بحث‌های فرهنگی در استان‌های کشور است که ما حتی در محروم‌ترین نقاط مانند بشاگرد این مساله را شاهد هستیم بطوریکه در سفر استانی اخیر کلنگ یک مجتمع فرهنگی هنری در این شهرستان زده شد.



وی در توضیح عملکرد این وزارتخانه در حوزه کتاب نیز گفت: در کشور سالانه 55 هزار عنوان کتاب منتشر می‌شود که امیدواریم با قطعی شدن ضوابط چاپ کتاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانیم در شفاف‌شدن چارچوب‌ها در این حوزه گام برداریم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه یاد آور شد : هم‌اکنون 3 هزار عنوان نشریه در کشور منتشر می‌شود و ما در عین حال که به آزادی بیان و تضارب آرا به عنوان مسائل اصلی نگاه می‌کنیم ولی باید توجه داشته باشیم که این بدان دلیل نیست که برخی نشریات با بیگانگان همسو باشند و دروغ و کذب منتشر نمایند.



وزیر ارشاد با اشاره به سخن یکی از مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه باید به جای بمباران ایران، آدرس‌های اینترنتی خارج از دسترس دولت به ایران به ایران بفرستیم گفت: آنها گفته‌اند که نباید محدودیت اینترنتی در ایران اعمال شود به شکلی که فضای مجازی فضای حقیقی ایران را ببلعد و با این شکل از نظر خودشان می‌‌خواهند در ایران تحول ایجاد کنند.



حسینی گفت: روزنامه‌های ما باید در راستای روشنگری این فضا عمل کنند نه اینکه با دشمن همسویی نشان دهند.