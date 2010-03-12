کمیته امداد یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: برگزاری جشن نیکوکاری حرکت ارزشمندی است که همه ساله در آستانه سال نو توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام می شود.

وی ادامه داد: این نهاد به عنوان یکی از یادگارهای امام راحل با برگزاری این جشن در راستای کمک به نیازمندان و محرومان جامعه اقدام می کند.

وی اظهار داشت: شرکت مردم در این آیین و اهدا کمک های هرچند اندک بدون شک نیازمندان را در آستانه سال نو شاد و خوشحال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: افرادی که دارای تمکن مالی مناسب هستند باید با حضور در این کار خیر و اهدا کمک به نیازمندان در اجر دنیوی و اخروی این کار شریک شوند.