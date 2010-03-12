تفرقه نقطه آسیب کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی در دیدار رئیس مجلس ملی سنگال گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر اخوت اسلامی به همه کشورهای مسلمان دنیا نزدیک است و حضرت امام خمینی (ره) نیز از آغاز، نهضت خویش را بر اساس اسلام، قرآن و حمایت از مظلومین و مستضعفین تاسیس کرد و ندای وحدت اسلامی سر داد.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه دشمنان از تفرقه میان کشورهای اسلامی سوء استفاده می‌کنند افزود: ضرباتی که کشورهای اسلامی از دشمنان می‌خورند قسمت عمده آن به دلیل اختلافات و جدایی از یکدیگر است که مورد سوء استفاده دشمنان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: الان اگر به فلسطین و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی از سوی دشمنان ظلم می‌شود و مورد تجاوز اسرائیل و آمریکا هستند به دلیل تفرقه کشورهای اسلامی است.

جنتی با بیان اینکه پایه‌های انقلاب اسلامی ایران معنویت و حاکمیت الله و مفاهیم قرآنی است افزود: هم مسئولان و همه ملت ایران بر معنویت و وحدت کلمه تاکید دارند.

در ادامه این جلسه "ممدوسک" رئیس مجلس ملی سنگال گفت: در 10سال گذشته دو کشور ایران و سنگال روابط گسترده و بسیارخوبی را بر اساس همبستگی اسلامی داشته‌‌اند و ملت سنگال نیز از همکاری با ایران بسیار خشنود هستند.

رئیس مجلس ملی سنگال همچنین به تشریح ساختار حکومتی این کشور پرداخت و اظهارداشت: ما دارای جمهوری دموکراتیک هستیم اما هیچ امری در کشور سنگال بدون نظر رهبران دینی صورت نمی‌گیرد و پس از به دست آوردن استقلال، رهبران مذهبی بر تغییر قانون اساسی و تدوین آن بر اساس قوانین اسلام تاکید دارند و در این راه پیش می روند تا قوانین و حاکمیت کشور سنگال مبتنی بر احکام اسلام بشود.