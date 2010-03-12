به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برگزیدگان این دوره از جایزه گلشیری در دو بخش مجموعه داستان و مجموعه داستان اول به شرج زیر است:



بخش مجموعه داستان : از میان چهار کتاب برف و سمفونی ابری، پیمان اسماعیلی، نشر چشمه ، آنجا که پنچرگیری­ها تمام می­شوند، ،حامد حبیبی، نشر ققنوس ، دیوانه در مهتاب، حمیدرضا نجفی، نشر چشمه و در راه ویلا، فریبا وفی، نشر چشمه، دو کتاب آنجا که پنچرگیری­ها تمام می­شوند و برف و سمفونی ابری مشترکاً بالاترین امتیاز را کسب کردند.

بخش مجموعه داستان اول : از میان سه کتاب آویشن قشنگ نیست، حامد اسماعیلیون، نشرثالث ، شهر یک­نفره، مرجان بصیری، نشر ققنوس و مرگ‌ بازی، پدرام رضایی­زاده، نشر چشمه، دو کتاب آویشن قشنگ نیست و مرگ‌ بازی مشترکاً بالاترین امتیاز را کسب کردند.

بنیاد گلشیری اضهار امیدواری کرده است که بتواند با فراهم آمدن امکان برگزاری مراسمی عمومی در بهاری که در راه است جشن داستان را با حضور نویسندگان و خوانندگان و علاقه­مندان ادبیات داستانی معاصر ایران برگزار کند.

در بخشی از بیانیه بنیاد آمده است : در صورتی که امکانی برای برگزاری مراسمی عمومی فراهم نیامد، در مراسمی کوچک­تر جایزه­ نقدی، تندیس و لوح تقدیر به برندگان اهدا خواهد شد و چنانکه پیشتر اعلام کرده بودیم، بزرگداشت زنده­یاد اسماعیل فصیح، داستان­نویس معاصر، نیز در همین مراسم برگزار خواهد شد. تک­داستان­های برگزیده­ی این دوره نیز طی این مراسم اعلام می­شوند. بنیاد امیدوار است بتواند به­رغم وقفه در انتشار مجموعه­های "نقش" در سه دوره­ی پیش، "نقش 87-86"را نیز در سال آینده منتشر کند.