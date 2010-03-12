به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برگزیدگان این دوره از جایزه گلشیری در دو بخش مجموعه داستان و مجموعه داستان اول به شرج زیر است:
بخش مجموعه داستان : از میان چهار کتاب برف و سمفونی ابری، پیمان اسماعیلی، نشر چشمه ، آنجا که پنچرگیریها تمام میشوند، ،حامد حبیبی، نشر ققنوس ، دیوانه در مهتاب، حمیدرضا نجفی، نشر چشمه و در راه ویلا، فریبا وفی، نشر چشمه، دو کتاب آنجا که پنچرگیریها تمام میشوند و برف و سمفونی ابری مشترکاً بالاترین امتیاز را کسب کردند.
بخش مجموعه داستان اول : از میان سه کتاب آویشن قشنگ نیست، حامد اسماعیلیون، نشرثالث ، شهر یکنفره، مرجان بصیری، نشر ققنوس و مرگ بازی، پدرام رضاییزاده، نشر چشمه، دو کتاب آویشن قشنگ نیست و مرگ بازی مشترکاً بالاترین امتیاز را کسب کردند.
بنیاد گلشیری اضهار امیدواری کرده است که بتواند با فراهم آمدن امکان برگزاری مراسمی عمومی در بهاری که در راه است جشن داستان را با حضور نویسندگان و خوانندگان و علاقهمندان ادبیات داستانی معاصر ایران برگزار کند.
در بخشی از بیانیه بنیاد آمده است : در صورتی که امکانی برای برگزاری مراسمی عمومی فراهم نیامد، در مراسمی کوچکتر جایزه نقدی، تندیس و لوح تقدیر به برندگان اهدا خواهد شد و چنانکه پیشتر اعلام کرده بودیم، بزرگداشت زندهیاد اسماعیل فصیح، داستاننویس معاصر، نیز در همین مراسم برگزار خواهد شد. تکداستانهای برگزیدهی این دوره نیز طی این مراسم اعلام میشوند. بنیاد امیدوار است بتواند بهرغم وقفه در انتشار مجموعههای "نقش" در سه دورهی پیش، "نقش 87-86"را نیز در سال آینده منتشر کند.
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