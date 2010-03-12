کلینتون برای حل اختلافات آمریکا-روسیه به مسکو می رود

به گزاش خبرگزای مهر به نقل از اینترفکس، "هیلاری کلینتون" در یک سفر رسمی دو روزه در تاریخ 18 و 19 مارس ( 27 و 28 اسفند ) از مسکو دیدن می کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر با "سرگئی لاوروف" همتای روس خود دیدار و درباه موضوعاتی چون پیمان جایگزین پیمان استارت یک، اقدامات کمیته چهارجانبه برای صلح در خاورمیانه، موضوع هسته ای ایران و دیگر موضوعات مهم روز دنیا رایزنی می کند.

مسکو و واشنگتن در روزهای اخیر اختلاف نظرهای متعددی درباره موضوعات مختلفی چون اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران و همچنین پیمان جایگرین استارت یک داشتند.

روسیه همانند قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه ایران که در ابتدا با آن مخالفت می کرد، اما در نهایت به آن رای مثبت می داده، تا کنون دربرابر خواسته آمریکا برای افزایش فشارها بر تهران ایستاده است.

در مورد پیمان جایگرین استارت یک نیز هر چند دو کشور مذاکرات متعددی را با یکدیگر داشته اند اما به دلیل عواملی که مهمترین آن موضوع سپر موشکی است تا کنون این مذاکرات راه به جایی نبرده اند.