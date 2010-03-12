فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: همه حرکتهای فرهنگی در جامعه نیز باید به سمت یک فرهنگ حرکت کند و آن نیز گسترش فرهنگ ایثار، شهادت، پایداری و مقاومت در جامعه است.

وی تاکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید در شعر، فیلم، سریالها و نثر جامعه تجلی داشته باشد و بر این اساس نیز باید گفت مردم و نسلهای امروز و فردای جامعه باید بدانند قبل از انقلاب در زندانهای ستمشاهی، مردان و زنان مومن که به دنبال امام و مرجع تقلیدشان راه افتاده بودند چه کشیده اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: امروز دشمن با تمام توان قصد دارد فرهنگ بیگانه را گسترش دهد و با استفاده از ابزارها در عرصه های مجازی سعی می کند زشت ترین کارها را در جامعه هدایت کند و در مقابل باید در جامعه ما شهدا متجلی و نمادهایی از شهدا زینت بخش تمام خیابانها و نقاط مختلف باشد.

آیت الله ایمانی با اشاره به لزوم توجه و تکریم شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی، اجتماعی و دینی استان فارس نیز بیان کرد: فارس استانی بوده دارای مفاخر و ارزشهای بسیار و والا که هم در گذشته تاریخ وجود داشته اند و هم در تاریخ معاصر ادامه یافته است و در سالها و قرن های آتی نیز این روند بالندگی در استان ادامه خواهد داشت.

وی در این رابطه با تاکید بر لزوم تکریم، حفظ و معرفی چنین شخصیتهای گرانقدری تصریح کرد: برای رسیدن هرچه بیشتر به هویت بلندی که استان در گذشته داشته، مفاخر و شخصیتهای استان باید مورد تکریم قرار گرفته و جایگاه آنان در جامعه معرفی شود.

وی با اشاره به هویت دینی و فرهنگی استان فارس و شهر شیراز نیز بیان کرد: جهت گیری مسئولان در شهر شیراز باید در ابتدا محوریت حرم مطهر در همه ابعاد باشد و بر این اساس باید گفت مسئولان باید فضای شهر را آنچنان ساماندهی کنند که فضای شهری گویای سومین حرم اهلی بیت(ع) باشد.

امام جمعه شیراز تعمیق بنیانهای علمی و فرهنگی را به عنوان حرکت دومی باید کرد که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: البته فرهنگی مد نظر بوده و باید دنبال شود که از وحی گرفته شده باشد.

وی همچنین به مصوبه مناسب شورای شهر شیراز نیز اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای این شهر که به ادارت نیز ابلاغ شده به نکاتی توجه دارد که شامل اول کانون بودن حرم مطهر و دوم فرهنگ نشات گرفته از وحی و ولایت است.