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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

توکلی به مهر خبر داد:

ثبت نام 388 هزار نفر در کنکور کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در 7 مرداد

ثبت نام 388 هزار نفر در کنکور کاردانی به کارشناسی/ برگزاری آزمون در 7 مرداد

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 388 هزار نفر در کنکور کاردانی به کارشناسی خبر داد و گفت: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته صبح و عصر پنجشنبه 7 مردادماه برگزار می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 388 هزار نفر در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1389 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: کلیه داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون شده اند، می توانند از 15 تا 18 فروردین 89 با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی اقدام و در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات براساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی از روز دوشنبه 4 مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌ گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام کنند.
کد مطلب 1050251

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