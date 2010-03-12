زمینه برگزاری مراسم بدون خطر در چهارشنبه آخر سال فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی و سیاسی جمعه اراک افزود: همه مردم در چهارشنبه آخر سال باید با همراهی و همکاری با یکدیگر و نیروی انتظامی به گونه ای عمل کنند که مشکل و یا حادثه ای دلخراش در روزهای پایانی سال برای خانواده ها و افراد ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: با برگزاری مراسمهای سنتی آتش بازی مخالفتی وجود ندارد اما با اقدامات و رفتارهایی که جز ایجاد نگرانی برای خانواده ها و آسیب به افراد سودی عاید نمی شود مخالف هستیم که برای جلوگیری از بروز این مسائل و مشکلات مردم باید با عمل به قانون از بروز هرج و مرج جلوگیری کنند.

دری نجف آبادی با بیان اینکه مسئولان می توانند با طراحی میادین و برنامه هایی به صورت منطقی در برگزاری آئین های چهارشنبه آخر سال به مردم کمک کنند، خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم ها با کنترل خانواده ها و به دور از هیاهو و اضطراب می تواند موجب دلگرمی مردم و گذراندن روزهای پایانی سال عاری از هرگونه حادثه ای شود.

امام جمعه اراک با اشاره به نزدیکی سال نو با تبریک این ایام به مردم گفت: سازمان ملل نوروز را در جمله آثار معنوی جهان به ثبت رسانده و آن را به رسمیت می شناسد که باید با استفاده از این فرصت فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران را به جهانیان بیش از گذشته معرفی کرد.

وی گفت: ایام نوروز وتعطیلات سال نو فرصت مناسبی است که خانواده ها با به جای آوردن صله رحم و سرکشی به خویشاوندان و بستگان و نیز زیارت قبور شهدا و ائمه معصومین نسبت به ادای دین و تکریم آنان اقدام کنند که باید از فرصت تعطیلات در این زمینه به خوبی بهره گرفته شود.

دری نجف آبادی با تاکید بر ضرورت دوری از گناه در این ایام اظهار داشت: نباید ایام نوروز به فرصتی برای افزایش پرونده گناهان افراد تبدیل شود چرا که در دین روزی عید واقعی است که در آن گناه و معصیتی رخ ندهد که در این راستا خانواده ها باید با دقت و رعایت نکات شرعی و دینی این ایام را به خوبی سپری کنند.

امام جمعه اراک به برگزاری هفته احسان و نیکوکاری در آستانه فرارسیدن سال نو اشاره کرد و افزود: در روایات ینی و اسلامی بر اهمیت انفاق و کمک به محرومان و مستضعفان تاکید شده است و در این راه افراد می توانند با بذل بخشی از مال و ثروت خود نسبت به انفاق و گسترش آن در جامعه اقدام کنند.

وی با اشاره به حضور نماینده سابق ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک به عنوان ریاست دیوان عالی کشور بیان داشت: از آیت الله محسنی گرکانی انتظار می رود با توجه به جایگاه استان مرکزی نسبت به برنامه ریزی برای تقویت دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده های قضایی استان اقدامات لازم را صورت دهند.

دری نجف آبادی تاکید کرد: مبارزه و مقابله با جرائم سازمان یافته، فساد اقتصادی، مواد مخدر و دیگر مفاسد موجود باید در راس کار دستگاه قضایی قرار گیرد که برای تحقق آن تقویت ساختارهای قضایی خصوصا در استان مرکزی ضروری است.