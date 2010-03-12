شورای عالی استانها 12 طرح مهم به مجلس ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی چمران پیش از ظهر جمعه در دیدار اعضای شورای عالی استان‌ها با آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار داشت: این طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و می‌تواند در امور مهم کشور تاثیرگذار باشد.



وی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها همانند پارلمان دوم کشور است و اعضای آن نمایندگاه مردم در شوراها هستند، تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها جایگاه والایی در قانون اساسی دارد و می‌تواند به دولت و مجلس طرح و لایحه بدهد و آنها هم ملزم به رسیدگی هستند.



رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به نحوه برگزاری جلسات این شورا اظهار داشت: طبق قانون اجلاس شورای عالی استان‌ها هر دو ماه یک بار باید برگزار شود ولی ما هر ماه اجلاسیه این شورا را تشکیل می‌دهیم تا طرح‌ها و لوایح زودتر رسیدگی شود.



انتقاد از عدم تبیین فرهنگ شورایی در کشور



چمران با انتقاد از عدم تبیین فرهنگ شورایی در کشور اظهار داشت: متاسفانه شورای عالی استان‌ها هنوز برای مردم شناخته شده نیست چراکه به طور مستقیم با اعضای این شورا دسترسی ندارند.



وی بر لزوم کوچک شدن دولت تاکید کرد و یادآور شد: سیاست کلی نظام این است که دولت باید کوچک‌تر شود و مدیریت کارهای شهری به مردم سپرده شود تا دولت گرفتار این گونه مسائل نشود.



رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از جاها همبستگی و حمایت واقعی از شورای عالی استان‌ها نمی‌شود در صورتی که سیستم دولتی و قضایی باید بیشتر با ما همکاری داشته باشد.

وی گفت: شوراها با ظرفیت بالایی که دارند باید کمک کنند تا نتیجه آن به نفع مردم باشد.