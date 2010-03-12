نسبت به رواج شبهات در جامعه باید هوشیار بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی در خطبه های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد در خصوص شبهات موجود در بین مردم هشدار داد و گفت: یکی از حوزه هایی که امروز دشمن ملت ایران را مورد هجمه قرار داده ترویج شبهات در جامعه است و مردم، حوزه، دانشگاه و دولت باید در مقابل رواج شبهات در جامعه هوشیار باشند.

خطیب جمعه قم با بیان اینکه وظیفه حوزه و علما در شرایط کنونی سنگین است، ادامه داد: در این زمان حوزه باید هوشیارتر عمل کند تا به رغم وجود شبهات ایمان مردم روز به روز تقویت شود، چرا که هر چه دین و عقیده مردم قوی تر شود شبهات تاثیرگذاری خود را در جامعه از دست می دهند.

وی بر لزوم اجرای احکام دین در بین مردم تاکید کرد و گفت: احکام نباید فقط در رسانه ها باقی بمانند.

قم باید در همه زمینه ها الگو باشد

استادی بر برکت وجود حرم مطهر حضرت معصومه و حوزه علمیه در شهر قم تاکید کرد و گفت: در شهری مانند قم که هر ساله هزاران طلبه از خارج و داخل در آن به تحصیل علوم و احکام اسلامی مشغول هستند؛ باید مردم، کسبه، نیروی انتظامی و مسئولان آن در همه زمینه ها برای دیگران و مخصوصا جهان اسلام الگو باشند.

وی در این زمینه ادامه داد: رعایت حجاب، پرهیز از گرانفروشی، اکرام ارباب رجوع و ... باید در قم بیش از هر جای دیگری رعایت شود.

"چهارشنبه سوری" یک خرافه است

خطیب جمعه قم با اشاره به حفظ و رعایت شئونات اسلامی در ایام نوروز اظهار داشت: مردم باید در این ایام، شئونات اسلامی را رعایت کنند و مخصوصا صدا و سیما در ایام نوروز باید در انتخاب برنامه و موسیقی ها دقت کند تا مردم به گناه نیفتند.

استادی چهارشنبه سوری را یک خرافه دانست و گفت: هیچ فرد عاقلی دست به کاری که هم به خود و هم به دیگران آسیب می رساند، نمی زند.