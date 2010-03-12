حرمت شهدا باید در جامعه حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه امروز کرج افزود: باید همواره تلاش کنیم تا حرمت شهدا، ایثارگران و خانواده های آنها حفظ شود زیرا آنها برای تداوم انقلاب رشادتهای فراوانی کرده اند و ما در مقابل آنها مسئول هستیم.

وی ادامه داد: وظیفه داریم که حق خانواده های شهدا و ایثارگران را به بهترین نحو ادا کنیم زیرا آنها چشم و چراغ این ملت هستند.

این مسئول بیان کرد: شهدا علامت و چراغ راه هستند و ما برای حرکت در مسیر به علامت و چراغ نیاز داریم.

کازرونی اظهار داشت: تاسیس بنیاد شهید یکی از مهمترین اقداماتی بوده که در جهت حفظ حرمت شهدا، ایثارگران و جانبازان و خانواده های آنها انجام شده و این بنیاد فعالیتهای بسیار مطلوبی در این زمینه انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب در طول هشت سال دفاع مقدس از انجام هیچ کار رذل و پستی علیه ملت ایران خودداری نکردند اما رشادتهای ایثارگران و شهدا و مقاومت مردم نگذاشت اینگونه کارها لطمه ای به انقلاب وارد کند تاجاییکه حتی یک وجب از خاک ما هم به دست دشمن نیفتاد.

امام جمعه کرج یادآور شد: انقلاب با خون شهدا رشد کرد و خون آنها موجب تحکیم نظام شد و که این امر بسیار ارزشمند است.

وی اضافه کرد: رهبری، شهادت و وحدت، سه ضلع مثلث حفظ انقلاب هستند و اگر اتحاد وجود داشته باشد، می توان کارهای بسیار بزرگی انجام داد.

این مسئول در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال نیز افزود: شادی کردن در مراسم چهارشنبه آخر سال کار بدی نیست به شرط آنکه موجب وارد کردن ضرر و زیان جسمی و مالی به دیگران نشود.