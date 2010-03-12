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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

حرمت شهدا باید در جامعه حفظ شود

حرمت شهدا باید در جامعه حفظ شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: حفظ حرمت شهدا و خانواده هایشان حداقل کاری است که می توانیم در مقابل فداکاری های فراوان آنها در طول هشت سال دفاع مقدس انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه امروز کرج افزود: باید همواره تلاش کنیم تا حرمت شهدا، ایثارگران و خانواده های آنها حفظ شود زیرا آنها برای تداوم انقلاب رشادتهای فراوانی کرده اند و ما در مقابل آنها مسئول هستیم.

وی ادامه داد: وظیفه داریم که حق خانواده های شهدا و ایثارگران را به بهترین نحو ادا کنیم زیرا آنها چشم و چراغ این ملت هستند.

این مسئول بیان کرد: شهدا علامت و چراغ راه هستند و ما برای حرکت در مسیر به علامت و چراغ نیاز داریم.

کازرونی اظهار داشت: تاسیس بنیاد شهید یکی از مهمترین اقداماتی بوده که در جهت حفظ حرمت شهدا، ایثارگران و جانبازان و خانواده های آنها انجام شده و این بنیاد فعالیتهای بسیار مطلوبی در این زمینه انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب در طول هشت سال دفاع مقدس از انجام هیچ کار رذل و پستی علیه ملت ایران خودداری نکردند اما رشادتهای ایثارگران و شهدا و مقاومت مردم نگذاشت اینگونه کارها لطمه ای به انقلاب وارد کند تاجاییکه حتی یک وجب از خاک ما هم به دست دشمن نیفتاد.

امام جمعه کرج یادآور شد: انقلاب با خون شهدا رشد کرد و خون آنها موجب تحکیم نظام شد و که این امر بسیار ارزشمند است.

وی اضافه کرد: رهبری، شهادت و وحدت، سه ضلع مثلث حفظ انقلاب هستند و اگر اتحاد وجود داشته باشد، می توان کارهای بسیار بزرگی انجام داد.

این مسئول در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال نیز افزود: شادی کردن در مراسم چهارشنبه آخر سال کار بدی نیست به شرط آنکه موجب وارد کردن ضرر و زیان جسمی و مالی به دیگران نشود.

کد مطلب 1050277

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