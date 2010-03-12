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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۴

تیم کشتی با کمربند چناران نائب قهرمان کشور شد‌

تیم کشتی با کمربند چناران نائب قهرمان کشور شد‌

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم کشتی با کمربند شهرستان چناران در مسابقات کشوری نائب قهرمان شد.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ؛ مجتبی چمبر در وزن 71، سعید معلومات در وزن 60 و امیرحسن اقبال در وزن 50 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا و علیرضا حدادی در وزن 83 و دانیال پاسبان در وزن 65 کیلو موفق به کسب مقام دوم شدند.

مهدی وطن‌خواه در وزن 83، علی‌اصغر ابراهیم‌زاده در وزن 42 و امین حاجبی در وزن 77 موفق به کسب مدال برنز شدند.

تیم چناران با هشت کشتی‌گیر به نمایندگی از استان خراسان رضوی شرکت کرده بود که در پایان با سه نشان طلا، دو نقره و سه برنز موفق به کسب مقام نایب قهرمانی کشور شد.

این مسابقات کشوری  ظهر جمعه در دلیجان برگزار شد و در این دوره از مسابقات مجتبی چمبر به خاطر کسب امتیازهای کامل به عنوان ستاره مسابقات برگزیده شدند.

کشتی با شال یا کمربند در همه جای ایران ، در روستاها، شهرها و باشگاههای باستانی رواج دارد و به صورت بومی و محلی در مراسم و جشن های برگزار می شود .

کشتی با کمربند در ایران رشته جدیدی است که تحت نظارت فدراسیون ورزشهای رزمی است.

کد مطلب 1050281

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