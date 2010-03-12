رئیس جمهور لبنان در نشست سران عرب در لیبی شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، طارق المتری شب گذشته پس از پایان نشست هفتگی دولت لبنان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که میشل سلیمان در اجلاس سران کشورهای عربی در لیبی شرکت نخواهد کرد.

اجلاس سران کشورهای عربی 27 مارس (هفتم فروردین) در لیبی برگزار خواهد شد. لبنان همچنان اعلام نکرده است که در چه سطحی در این اجلاس شرکت خواهد کرد. برخی پیش بینی می کنند که نماینده لبنان در اتحادیه عرب در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

خاطرنشان می شود شماری از رهبران سیاسی و شیعی لبنان از جمله "نبیه بری" رئیس پارلمان این کشور خواستار عدم مشارکت لبنان در اجلاس لیبی هستند زیرا تاکید دارند که "معمر القذافی" رهبر لیبی مسئول ربوده شدن امام "موسی صدر" رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در سال 1978 میلادی است.

