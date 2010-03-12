مردم باید به حسابرسی اعمال خود بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مودب در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز به مردم توصیه کرد: با توجه به نزدیکی تعطیلات عید نوروز، جاده ‌ها شلوغ خواهد شد پس مسافرتها را با احتیاط انجام داده و با سرعت رانندگی نکنید، اسراف نکنید، مزاحمت برای دیگران ایجاد نکنید، تشریفات غیرلازم را کنار بگذارید، کمی به مستضعفان، محرومان و نیازمندان کمک کنید، میهمانی ‌های خود را ساده برگزار کنید و آنهایی که به مسافرت می‌ روند میزبان خود را به زحمت نیاندازند.

مودب همچنین با اشاره به اینکه آخر سال است و نهادها حسابرسی مالی و مردم خانه ‌تکانی می‌ کنند، خاطرنشان کرد: حال که یک سال از عمرمان گذشته، خوب است که یک حسابرسی نیز از اعمال خود کرده و ببینیم دستاوردمان چه بوده است زیرا اگر امروز به حساب خویش نرسیم فردا به حسابمان خواهند رسید و باید خود را محاسبه ‌گر خویش قرار داده و اینقدر به دیگران نپردازیم.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دستور حضرت امام خمینی (ره) یادآور شد: اندیشه حضرت امام (ره) نابترین بود و ایشان حکومتی را بر مبنای اسلام پایه ‌ریزی کردند که نهادهایی در آن تعبیه و تدارک دیده شده که خود ضامن بقا و تداوم نظام است.

مودب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... را از جمله نهادهایی معرفی کرد که نقش اساسی در حفظ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی دارند.