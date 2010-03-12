ریتم "مهرجویی کارنامه چهل ساله" جذاب بود

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "مهرجویی کارنامه چهل ساله" دیشب 20 اسفندماه در جشنواره فیلم تصویر اکران و با حضور داریوش مهرجویی، مانی حقیقی کارگردان فیلم، محمود کلاری فیلمبردار، امید روحانی منتقد سینما و سیف‌الله صمدیان نقد و بررسی شد.

مهرجویی درباره حس خود نسبت به این مستند گفت: من از دیدن این فیلم لذت بردم زیرا تنوع صحنه وجود داشت و از سوی دیگر ریتم آن جذاب بود. به نظرم مانی حقیقی زحمت زیادی برای این فیلم کشید تا بخشهای گفتگو مخاطب را بی‌حوصله نکند.

وی ادامه داد: وقتی قرار شد مستندی درباره‌ام ساخته شود از من خواستند کارگردانی معرفی کنم و من هم مانی حقیقی را انتخاب کردم چون احساس می‌کردم می‌توانیم با هم کار کنیم. البته من خیلی کم گفتگو می‌کنم اما وقتی قرار شد با حقیقی کار کنم پذیرفتم. او به خوبی مصاحبه‌های این فیلم را کنار هم قرار داده است. در مجموع خوب فیلم را جمع و جور کرد.

مانی حقیقی کارگردان مستند "مهرجویی کارنامه چهل ساله" نیز درباره‌ ریتم این فیلم گفت: باید برای پاسخ به این سئوال از بهمن کیارستمی یاد کنم چون بدون او واقعاً محال بود این فیلم به نتیجه‌ فعلی برسد. معمولا در چنین فیلمهایی تدوینگر نقش بسیار مهمی دارد و باید بگویم که این فیلم را ما با هم ساخته‌ایم.

کارگردان این مستند ادامه داد: ما برای این فیلم نزدیک به 70 ساعت مصاحبه داشتیم و علاوه بر گفتگوها‌ فیلمهای خود مهرجویی هم بود به همین دلیل انتخاب‌کردن از میان آنها کاری بسیار دشوار بود.

مانی حقیقی در ادامه‌ این نشست درباره‌ این مستند افزود: راستش را بخواهید این فیلم اصلاً سخت نبود بلکه برای من بسیار آسان بود و شاید اگر امروز برای مخاطب فرح‌بخش به نظر می‌رسد دلیلش آن است که فیلم بسیار راحت ساخته شده زیرا در زمان ساخت این فیلم فضای بسیار خوبی در آن جاری بود. البته از نظر مالی یک مقدار ساخت این فیلمها سخت است زیرا هزینه‌هایی بالا دارند و همکاری ارشاد و فارابی را می‌طلبند. ما برای این فیلم باید همه‌ فیلمهای مهرجویی را به تله‌ سینمایی تبدیل می‌کردیم که هزینه‌ تبدیل هر فیلم حدود 500 هزار تومان است و مهرجویی بالغ بر 20 فیلم دارد.

حقیقی یادآور شد: برخی فیلمهای مهرجویی بسیار سخت پیدا می‌شد اما بعضی از فیلمها مانند "اجاره‌نشین‌ها" را از بقالی پیدا کردیم. به هر حال ما در صدد هستیم که این فیلم را اکران کنیم، اگر اجازه بدهند و بعد از اکران به صورت دو دی‌وی‌دی وارد بازار می‌کنیم.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: من مستندساز نیستم و هنگامی که ساخت این مستند به من پیشنهاد شد کمی تعجب کردم ولی به خاطر مهرجویی قبول کردم زیرا در کنار کسب تجربه‌ یک سبک جدید داریوش مهرجویی را بهتر می‌شناختم.

محمود کلاری هم در بخشی از این نشست گفت: این فیلم برای ما و بسیاری از دوستداران داریوش مهرجویی چهره‌ای نزدیک از مهرجویی را نشان داد چهره‌ای که شاید از دور خیلی قابل دسترس نباشد.

امید روحانی هم با اشاره به سختیهای ساخت مستند‌های پرتره اظهار کرد: عملا در این فیلمها ساختار حالت تحمیل ‌شده‌ای دارد و به‌ طور متعارف باید چندین مصاحبه در آن بگنجد اما ساختن فیلمی 100 دقیقه‌ ای درباره‌ یک شخصیت و نگهداشتن مخاطب در طی این مدت واقعا نبوغ می‌خواهد و فکر می‌کنم که مانی حقیقی در این زمینه موفق عمل کرده است.

در پایان این نشست به درخواست مهرجویی، عباس کیارستمی که از حاضران این جلسه بود گفت: تصوری که از داریوش مهرجویی داشتم با کار مانی حقیقی تضاد زیادی نداشت. ما همدیگر را خیلی کم می‌بینیم اما در همان دیدارهای اندک ارتباطی فراتر و ورای حرفه‌ سینما داریم. من امشب از دیدن این فیلم بسیار لذت بردم و فکر می‌کنم که طنز مخصوص داریوش مهرجویی در قالب آن کاملا منتقل شده است. البته نباید همه‌ فیلم و فضای خوب آن را به خاطر داریوش بدانیم زیرا مانی حقیقی هم فضایی ایجاد کرده بود که فیلم حالت شادابی داشته باشد. معمولا تماشای 104 دقیقه فیلم به ویژه زمانی که مستند باشد تا حدی برای مخاطب غیرقابل تحمل است، اما این فیلم خوب درآمده بود.