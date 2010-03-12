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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

رئیس دانشگاه خبر داد:

کسری چهار میلیارد تومانی دانشگاه زابل در سال جاری

کسری چهار میلیارد تومانی دانشگاه زابل در سال جاری

رئیس دانشگاه زابل گفت: دانشگاه زابل در سال جاری چهار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این کسری در دانشگاه نوپای زابل که در حال توسعه زیرساختها است بیشتر مشهود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قنبری گفت:‌ این کسری باعث خواهد شد که در ابعاد عمرانی و جاری با توجه ساخت و سازها، در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان با مشکل مواجه شویم.

وی افزود: ادامه این روند در سال آینده و تأمین نشدن کسری بودجه، به تعطیلی برخی از فعالیت های دانشگاه زابل می انجامد که با توجه به شرایط خاص منطقه این مسئله باعث بیکاری قریب هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد.
 
رئیس دانشگاه زابل با اشاره به فعالیت های عظیم توسعه ای در زمینه های عمرانی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه گفت: این فعالیت ها باعث شد رتبه برتر را در سال جاری از سوی وزارت علوم کسب کنیم.
کد مطلب 1050292

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