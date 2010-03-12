کسری چهار میلیارد تومانی دانشگاه زابل در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قنبری گفت:‌ این کسری باعث خواهد شد که در ابعاد عمرانی و جاری با توجه ساخت و سازها، در پرداخت حقوق و عیدی کارکنان با مشکل مواجه شویم.

وی افزود: ادامه این روند در سال آینده و تأمین نشدن کسری بودجه، به تعطیلی برخی از فعالیت های دانشگاه زابل می انجامد که با توجه به شرایط خاص منطقه این مسئله باعث بیکاری قریب هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد.

رئیس دانشگاه زابل با اشاره به فعالیت های عظیم توسعه ای در زمینه های عمرانی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه گفت: این فعالیت ها باعث شد رتبه برتر را در سال جاری از سوی وزارت علوم کسب کنیم.