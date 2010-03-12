سیداحمد خمینی سهمی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی داشت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: سیداحمد خمینی در مسائل سیاسی مشاوری امین برای امام بود و در جز جز شکل گیری انقلاب ما نقش اساسی داشت.
صدوقی افزود: او چه بعد از پیروزی و چه قبل از پیروزی انقلاب یکی از پشتوانه های ولایت فقیه و امام و صد درصد مورد اعتماد امام بود.
نماینده ولی فقیه در استان یزد خاطرنشان کرد: امام در نوشته خود که بعد از رحلت یادگارش منتشر شد، شهادت داده اند که سیداحمد از زمانی که وارد سیاست شد همواره پشتیبان انقلاب بوده است و هرگز از او موردی ندیده است.
وی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از آنجا که نمازجمعه را پایگاهی برای ضربه زدن به خود می دانستند از ابتدا در تلاش برای وارد کردن خدشه به جایگاه این فریضه عبادی و سیاسی بوده اند.
صدوقی با اشاره به جشن نیکوکاری که دیروز در سراسر کشور برگزار شد، حضور مردم استان یزد را نیز قابل تحسین خواند و ابراز امیدواری کرد: همه ایام سال روز نیکوکاری باشد و توانمندان جامعه همواره به یاد افراد محروم باشند.
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