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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

امام جمعه یزد:

سیداحمد خمینی سهمی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی داشت

سیداحمد خمینی سهمی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی داشت

یزد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدعلی صدوقی با اشاره به فرا رسیدن سالروز ارتحال سید احمد خمینی گفت: وی سهمی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: سیداحمد خمینی در مسائل سیاسی مشاوری امین برای امام بود و در جز جز شکل‌ گیری انقلاب ما نقش اساسی داشت.

صدوقی افزود: او چه بعد از پیروزی و چه قبل از پیروزی انقلاب یکی از پشتوانه ‌های ولایت‌‌ فقیه و امام و صد درصد مورد اعتماد امام بود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد خاطرنشان کرد: امام در نوشته خود که بعد از رحلت یادگارش منتشر شد، شهادت داده ‌اند که سیداحمد از زمانی که وارد سیاست شد همواره پشتیبان انقلاب بوده است و هرگز از او موردی ندیده است.

وی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از آنجا که نمازجمعه را پایگاهی برای ضربه زدن به خود می‌ دانستند از ابتدا در تلاش برای وارد کردن خدشه به جایگاه این فریضه عبادی و سیاسی بوده‌ اند.

صدوقی با اشاره به جشن نیکوکاری که دیروز در سراسر کشور برگزار شد، حضور مردم استان یزد را نیز قابل تحسین خواند و ابراز امیدواری کرد: همه ایام سال روز نیکوکاری باشد و توانمندان جامعه همواره به یاد افراد محروم باشند.

کد مطلب 1050296

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