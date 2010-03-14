به گزارش خبرنگار مهر، نشریه تخصصی رزم آور همه ساله با نظر سنجی از اهالی رشته های مختلف رزمی اقدام به انتخاب بهترین رزمی کار و مربی برتر سال می کند. در سال 1388 از میان اهالی رشته های رمزی 195 کارشناس، مسئول، قهرمان، مربی و خبرنگار رزمی در این نظر سنجی شرکت کردند که در پایان یک رقابت نزدیک حسین اوجاقی سرگوه دیرپای تیم ملی ووشو که موفق به کسب مدال طلای رقابتهای جهانی کانادا شده بود با کسب 9540 امتیاز مرد برتر ورزشهای رزمی ایران را به خود اختصاص داد.

محمد باقری معمتد با مدال نقره جام جهانی و طلای جهانی تکواندو با 8800 و یوسف کرمی با کسب مدال نقره جام جهانی و برنز جهانی با 4740 امتیاز عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش مربیان رضا مهماندوست مربی موفق تیم ملی تکواندو با کسی 11240 امتیاز و با اختلاف فاحش در جای نخست ایستاد، محمدرضا جعفری مربی تیم ملی ووشو با 8780 امتیاز دوم شد و علیرضا سلیمانی مربی تیم ملی کاراته با 5360 امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.