بازارهای کشور از کالاهای خارجی پر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نظام الدین برزگری بعداز ظهر جمعه در حاشیه کلنگ زنی آزمایشگاه مرجع استاندارد گلستان به خبرنگاران در گرگان افزود: با اجرای سه سال از طرح طاها، بیش از هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد، تعلیق و ابطال شده است و همچنین نزدیک به 600 مورد جعل علامت استاندارد در طرح طاها وجود داشت که با این امر نیز برخورد قانونی شد.

وی اظهار داشت: ایران از نظر استاندارد با کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی ندارد و از نظر ارزیابی سازمان بین المللی استاندارد، رتبه 31 را بین 160 کشور دنیا دارد.

برزگری بیان داشت: با اجرای طرح کنترل کالاهای وارداتی و ساخت داخل از ادامه این اقدام جلوگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: از مرزهای 16 استان کشور واردات و صادرات انجام می شود و در مبادی خروجی آزمایشگاه ها و نمایندگانی وجود دارد که نتایج نمونه برداری را به گمرک اعلام می کنند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیان داشت: به دلیل عضویت نداشتن ایران در سازمان تجارت جهانی و رعایت نکردن مقررات آن، در حال حاضر بازارهای کشور از کالاهای خارجی پرشده است.



وی بیان داشت: با اجرای طرح کنترل کالاهای وارداتی از سال آینده می توان گفت که دیگر کالای بی کیفیت و قاچاق با شرایط جدید در بازار وجود نخواهد داشت.



