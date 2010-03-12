13661 تومان سهم ماهانه هر ایرانی از یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال آینده کل کشور مصوب مجلس 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

در این میان، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است: دولت هدفمندکردن یارانه ها را با 20 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد کرد.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

یارانه نقدی هر ایرانی

برهمین اساس، اگر 50 درصد اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم 10 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص خواهد یافت.

حال اگر فرض را بر این بگیریم که حدود 61 میلیون ایرانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند، یارانه نقدی بگیرند، در این صورت هر ایرانی - در صورت توزیع برابر یارانه نقدی میان مردم - 163هزار و 934 تومان یارانه نقدی در سال آینده خواهد گرفت.

همچنین اگر رقم 163هزار و 934 تومان را بر 12 ماه سال تقسیم کنیم، رقم 13 هزار و 661 تومان حاصل می شود که سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در ماه خواهد بود.



در این میان اگر دولت بخواهد هدفمندکردن یارانه ها را دیرتر از زمان مقرر اجرایی کند، رقم یارانه نقدی هر ایرانی نیز به تناسب افزایش می یابد.



براساس مصوبه مجلس، از اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، 6 هزار میلیارد تومان سهم تولیدکنندگان و 4 هزار میلیارد تومان سهم دولت خواهد بود.



براساس اعلام مرکز آمار ایران، 61 میلیون و 107 هزار و796 نفر در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در سال گذشته شرکت کردند که 41 میلیون نفر از این تعداد ، شهری و 19 میلیون و 700 هزار نفر روستایی هستند.