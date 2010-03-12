خدمات الکترونیکی در خراسان رضوی به 165 مورد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا عبدالملکی ظهر جمعه در مراسم افتتاح سیستم مکانیزه هتل ها در محل هتل پردیسان مشهد افزود: اگر خواسته باشیم سفرهای گروهی توسط آژانس های مسافرتی صورت بگیرد باید توسط یک مدیریت کار آمد انجام شود که تحقق این امر در بستری از اطلاعات میسر می شود.

وی اظهار داشت: از ابتدای دولت نهم زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت‌های انتقال دیتا در تمام کشور به ویژه در خراسان رضوی تامین شد و طی چهار سال گذشته اعتبارات این موضوع نیز هوشمندانه در شورای انفورماتیک استان توسط اعضا پیگیری و هزینه شده است.

عبدالملکی تصریح کرد: در حال حاضر خدمت الکترونیک در خراسان رضوی به 165 مورد ارتقا یافته است.

این مسئول با بیان اینکه ما می توانیم مدیریت سفر در کشور را در قالب یک برنامه منسجم رصد و نظارت کنیم، اظهار داشت: لازمه این امر انجام همکاری مناسب با دستگاه ها بود تا نیازها و اطلاعات لازم در قالب یک سیستم مناسب ارائه شود.

عبدالملکی اظهار داشت: با همت استاندار خراسان رضوی توانستیم این سیستم را با عنوان " سیستم مکانیزه هتل ها " پیاده سازی کنیم که این سیستم با راه اندازی آزمایشی تا 31 تیرماه در اختیار مدیران هتل ها قرار دارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر در خراسان رضوی حدود 119 هتل، 246 هتل‌آپارتمان، 516 مهمان‌پذیر، 25 پانسیون و بیش از یک‌هزار و 200 منزل شخصی برای اقامت زائرین وجود دارد.



