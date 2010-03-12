جشنواره ملی "اذان ندای توحید" در اردبیل برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این جشنواره با اهداف نشر و ترویج اذان و نماز در میان آحاد جامعه و قشر جوان و نوجوان، تحکیم باورها و شعایر دینی، ایجاد فضای معنوی در جامعه و ایجاد رقابت سالم و ارزشمند در فعالیتهای مذهبی برگزار خواهد شد.

جشنواره ملی اذان در دو بخش مسابقه و مقالات برگزار می‌ شود و شرکت ‌کنندگان می ‌توانند آثار خود را تا 10 اردیبهشت سال 89 به دبیرخانه جشنواره در اردبیل ارسال کنند.

مسابقه اذان در دو گروه سنی بالای 16 و زیر 16 سال اجرا خواهد شد که اجرا با لحن عربی مطلوب، عدم تقلیدی بودن اذان و حداکثر زمان پنج دقیقه ‌ای ضبط اذان از مهمترین شرایطی است که شرکت کنندگان در این مسابقه باید دارا باشند.

بخش مقالات نیز در چهار موضوع تاریخی، معنوی و تربیتی، علمی و اجتماعی برگزار می شود و آثار ارسال شده باید حداقل در 10 و حداکثر در 15 صفحه ارائه شود. همچنین مقالات ارسالی باید در برگه‌های A4 و در محیط WORD تایپ شده و به همراه سی ‌دی مقالات ارسال شود.

بررسی تاریخچه اذان در ممالک اسلامی، بررسی بیوگرافی و نقش موذنان تاثیرگذار از بدو اسلام تا به حال، تاثیر اذان در تاریخ و ادیان الهی و نقش ایرانیان در تنوع موسیقیایی اذان از جمله مباحثی است که در حوزه مقالات تاریخی پذیرفته می شود.

همچنین سیر تاریخی اذان از بلال حبشی تا بلال ایران مرحوم موذن‌زاده اردبیلی، نقش مرحوم حاج رحیم موذن‌زاده در سیر تحول اذان و تاثیر اذان مرحوم موذن‌زاده در ترویج اذان کشور از دیگر میاحثی است که باید در مقالات ارسالی مد نظر قرار گیرد.

