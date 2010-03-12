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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

مشارکت احمدى نژاد در جشن نیکوکارى

مشارکت احمدى نژاد در جشن نیکوکارى

رئیس جمهور با اختصاص مبلغ 150 میلیون ریال برای کمک به افراد نیازمند در جشن نیکوکاری شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی نژاد همزمان با آغاز جشن نیکوکاری، مبلغ 150 میلیون ریال برای کمک به خانواده های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص داد.

مراسم جشن نیکـوکاری از روز گذشته ( پنجشنبه 20 اسفند) و با شعار "بیایید شادیهایمان را قسمت کنیم " با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج در سراسر کشور آغاز شده است.

بر همین اساس 15 هزار پایگاه کمیته امداد و نیروی مقاومت بسیج در سراسرکشور به همراه 80 هزار مدرسه کمکهای مردم و دانش‌آموزان نوعدوست و سخاوتمند ایران اسلامی به محرومان و نیازمندان را جمع آوری می کنند.
 

کد مطلب 1050324

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