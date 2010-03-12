مشارکت احمدى نژاد در جشن نیکوکارى

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی نژاد همزمان با آغاز جشن نیکوکاری، مبلغ 150 میلیون ریال برای کمک به خانواده های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص داد.

مراسم جشن نیکـوکاری از روز گذشته ( پنجشنبه 20 اسفند) و با شعار "بیایید شادیهایمان را قسمت کنیم " با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج در سراسر کشور آغاز شده است.



بر همین اساس 15 هزار پایگاه کمیته امداد و نیروی مقاومت بسیج در سراسرکشور به همراه 80 هزار مدرسه کمکهای مردم و دانش‌آموزان نوعدوست و سخاوتمند ایران اسلامی به محرومان و نیازمندان را جمع آوری می کنند.

