جشن ملی پایان برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز جمعه به صورت ارتباط زنده تلویزیونی در مراسم برق دار شدن روستای کوهدازان استان هرمزگان به عنوان آخرین روستای کشور در مراسم جشن ملی برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار کشور حضور یافت.

رئیس جمهور سال گذشته به اتمام برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار کشور در سال 88 تاکید کرده بود و امروز در جریان سفر استانی هیئت دولت و برق رسانی به روستای کوهدازان واقع در 92 کیلومتری شرق بندر عباس این کار به اتمام رسید.

لازم به ذکر است علاوه بر برق دار شدن 635 روستای بالای 20 خانوار کشور در سال جاری به حدود 290 روستای زیر 20 خانوار نیز برق رسانی انجام شده است و در کل در سال جاری به 925 روستا از نعمت برق برخوردار شدند.

با اتمام این خدمت رسانی بزرگ ضریب نفوذ برق در کشور به 8/99 درصد رسیده و این در حالی است که این ضریب در دنیا حدود 80 درصد است.

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