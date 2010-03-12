به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر جمعه استقلال از ساعت 15 در ورزشگاه دستگردی آغاز شد. در ابتدای تمرین و برخلاف روال گذشته که همیشه صمد مرفاوی برای بازیکنان خود صحبت می کرد، این بار مجید نامجومطلق رشته کلام را به دست گرفت و حدود پنج دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد.

در پایان صحبت‌های نامجو مطلق، مرفاوی نیز همچون گذشته چند دقیقه‌ای را برای بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست که با جدیت تمرینات را ادامه دهند تا روز دوشنبه بتوانند پاس همدان را مغلوب کرده و سه امتیاز آن دیدار را از آن خود کنند.

هادی شکوری و هاشم بیگ زاده در تمرین امروز غایب بودند. مجتبی جباری نیز زیر نظر کادر پزشکی و به صورت انفرادی تمرینات ویژه‌ای را انجام داد.

در تمرین امروز استقلال بازیکنان ابتدا حدود 20 دقیقه دویدند و سپس زیر نظر سیامک رحیمی پور به کارهای سرعتی و کششی پرداختند. پس از آن در قالب دو تیم سبز و نارنجی و بدون حضور دروازه بانان یک فوتبال کاملا تاکتیکی انجام دادند که در مواقع لزوم نامجو مطلق بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

پس از این تمرین تاکتیکی بازیکنان به یک فوتبال درون تیمی پرداختند که در این بازی آرش برهانی یکی از آماده ترین بازیکنان بود و با حرکات انفجاری خود کادر فنی را به تحسین واداشت. در این بازی فابیو جانوآریو و آرش برهانی برای تیم نارنجی گل زدند و محسن یوسفی برای تیم سبز گلزنی کرد.

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت 15 تمرینات خود را جهت دیدار در مقابل پاس همدان برگزار خواهد کرد.