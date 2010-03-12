به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم درختکاری در اراضی سرخه حصار که با حضور ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و راحتی شهردار منطقه 13 و با حضور جوانان مناطق 22 گانه تهران برگزار شد، هزار نفر از جوانان عضو شهریاران جوان در قالب گروههای مختلف در اراضی از پیش تعیین شده سرخه حصار 10 هزار درخت سوزنی برگ، سازگار با شرایط اقلیمی این پارک غرس کردند.

در این مراسم معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یکی از وظایف شهرداری تهران را توسعه، حفظ و نگهداری از فضای سبز کلان شهر تهران عنوان کرد و افزود: ایجاد کمربند سبز، احداث 1500 بوستان، و هفت "پارک دره" از جمله اقدامات شهرداری در جهت توسعه فضای سبز بوده است.



وی حفاظت از پارکهای جنگلی را نیز که در جهت تلطیف هوای شهر تهران موثر است را از جمله، دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد و افزود: ما در این زمینه دو رویکرد را مد نظر قرار داده ایم ابتدا بحث فرهنگ سازی که شامل احداث فضای سبز و درختکاری است و دیگری حرکت مردم به سمت توسعه و حفاظت از فضای سبز.



ایازی ادامه داد: این موضوع را باید از دو زاویه مدنظر قرار داد، یکی از منظر ساخت و ساز شهری که در این مرحله شهرداری اقدامات لازم را انجام می دهد و اگر کسی بخواهد درختی را جابجا کند می باید مطابق آیین نامه عمل کند، دیگری بحث فضاهای عمومی است که در این زمینه ضمن فرهنگ سازی، شهروندان باید نسبت به توسعه فضای سبز شهر خود حساسیت به خرج دهند. وی همچنین در زمینه اجرای طرح استقبال از بهار گفت: تمامی عوامل شهرداری در اجرای طرح استقبال از بهار فعال شده اند تا با پاکیزگی و آمادگی کامل به استقبال سال نو برویم.

