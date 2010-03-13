عناصر سازنده هویت افراد متأثر از نوع جوامع است

تعیین هویت افراد متأثر از سنخ جوامع است
دکتر درک متریورس استاد دانشگاههای کمبریج و اپن در مورد اینکه چه عوامل و ترتیباتی هویتهای فردی و ملی را در عصر جهانی شدن میسازند، به خبرنگار مهر گفت: به نظر میرسد تعیین این عوامل کار سخت و دشواری باشد. اگر بخواهیم پاسخی در خور و مناسب به این سؤال بدهیم باید سنخ جوامعی که افراد در آن زندگی و رفتار میکنند را مورد بررسی قرار دهیم.
مؤلف "مناظرات رایج در فلسفه سیاسی معاصر" تأکید کرد: بر اساس سنخ جوامع، فرد ممکن است احساس هویت فردی بیشتر یا جمعی بیشتر داشته باشد. به عبارت دیگر در یک جامعه ممکن است احساس هویت جمعی در مقایسه با احساس هویت فردی قوی تر باشد و بر عکس در جامعهای وزن هویت فردی در مقایسه با هویت جمعی سنگینتر باشد.
در جوامع سنتی سطوح اتکاء عشیرهای سازنده هویت افراد است
استاد دانشگاه کمبریج خاطر نشان کرد: در جوامع سنتی آنچه تعیین کننده هویت افراد است سطوح اتکاء خانوادگی، عشیرهای و قبیلهای است و فرد از رهگذر این سطوح هویتی شناخته میشود.
وی افزود: در جوامع کمتر سنتی، عناصر سازنده هویت افراد متعدد و گوناگون است. در این جوامع فرد هویت خود را بر اساس زمینهها و بسترهای گوناگون تعریف میکند که کمتر قبیلهای و عشیرهای هستند.
عناصر سنتی سازنده هویت در جوامع مدرن با بحران معنا مواجه میشود
متریورس در ادامه خاطر نشان کرد: در جوامع مدرن به لحاظ منابع گوناگون و متکثر سازنده هویت افراد ممکن است تصور شود شخص فاقد احساس هویت است.
مؤلف "هنر و احساسات" افزود: به عبارت دیگر در این گونه جوامع منابع سنتی سازنده هویت با "بحران معنا" مواجه میشود و به مانند گذشته ساختارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی نقش گذشته خود را در ساختن هویت افراد بازی نمیکنند.
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