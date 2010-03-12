شموشک فرصت صعود به جمع بالانشیان جدول را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شموشک عصر جمعه در هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور در خارج از خانه به مصاف حریف بوشهری خود تیم ایران جوان این شهر رفت و با شکست این شهر را ترک کرد.

تیم شموشک نوشهرکه پیش از این مسابقه با کسب 17 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان دهم جدول رده بندی این مسابقات قرار داشت و درصورت پیروزی چهارپله در جدول صعود می کرد با شکست 2 بر1 در بوشهر عملا شانس صعود را از دست داد تا در دومین بازی دور برگشت از رسیدن به امتیازهای کامل محروم بماند.

تیم شموشک در بازی نخست دوربرگشت وهفته چهاردهم این رقابتها در نوشهر با تساوی خانگی مغلوب شده بود.

شموشک پس از ناکامی های فراوان ابتدای فصل که البته همچنان نیز وجود دارد، در ادامه راه صاحب پیروزی های متوالی شد ودر انتهای فصل چهارپیروزی متوالی کسب کرد وبه وضعیت خود در جدول سروسامان بخشید.

از سوی دیگرتیم نساجی دیگر نماینده مازندران که درگروه دوم مسابقات فوتبال دسته یک کشور قرار دارد امروزدر حالی به مصاف میزبان خود کوثر لرستان می رود که در بازی رفت در ساری برابر این تیم با تساوی بدون گل متوقف شده بود.

تیم نساجی در نیم فصل با هدایت نادردست نشان مربی بومی خود نتایج خوبی کسب کرده و در جدول رده بندی گروه دوم با 18 امتیاز در مکان ششم قرار دارد.

نساجی که در نیم فصل دوم ابراهیم اسدی بازیکن سابق پرسپولیس تهران را به خدمت گرفته وجذب چند بازیکن دیگر در خطوط مختلف مصمم است تا 3 امتیاز این بازی خارج از خانه را به اندوخته های خود اضافه کند.