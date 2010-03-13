سازمان ‌کنفرانس ‌اسلامی چاپ کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام(ص)‌ را محکوم‌ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، روزنامه‌های داگنز نیشتر، اکسپرسن و سیدسونسکا داگلبلادت این کاریکاتور را روز چهارشنبه 19 اسفند ماه منتشر کردند.

سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار داشت که توضیح رسانه‌های سوئدی برای توجیه انتشار این کاریکاتورها که بازهم دستاویز و مستمسک آزادی بیان بوده غیرقابل قبول، غیرعاقلانه و غیر مسئولانه بوده است.

روزنامه سیدسونسکا داگبلادت اظهار داشت که این کاریکاتو را به عنوان بخشی از پوشش خبری خود از نقشه قتل کاریکاتوریست آن منتشر کرده است. روزنامه اکسپرسن نیز اظهار داشت که آن را به جهت ارزش خبری منتشر کرده و از آزادی بیان حمایت می‌کند.

روزنامه داگنز نیشتر در سرمقانه خود آورده است که ویلکس ( کاریکاتوریست کاریکاتور موهن) در این میان تنها نیست. تهدید علیه وی در دراز مدت تهدید علیه همه مردم سوئد است.

این کاریکاتور در سال 2007 کشیده شده است و جدا از مناقشات مربوط به کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام(ص) در دانمارک خود مناقشاتی را به وجود آورد.