سازمان ‌کنفرانس ‌اسلامی چاپ کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام(ص)‌ را محکوم‌ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، روزنامههای داگنز نیشتر، اکسپرسن و سیدسونسکا داگلبلادت این کاریکاتور را روز چهارشنبه 19 اسفند ماه منتشر کردند.
سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار داشت که توضیح رسانههای سوئدی برای توجیه انتشار این کاریکاتورها که بازهم دستاویز و مستمسک آزادی بیان بوده غیرقابل قبول، غیرعاقلانه و غیر مسئولانه بوده است.
روزنامه سیدسونسکا داگبلادت اظهار داشت که این کاریکاتو را به عنوان بخشی از پوشش خبری خود از نقشه قتل کاریکاتوریست آن منتشر کرده است. روزنامه اکسپرسن نیز اظهار داشت که آن را به جهت ارزش خبری منتشر کرده و از آزادی بیان حمایت میکند.
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