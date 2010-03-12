به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رضا شجاعی صبح پنجشنبه در گردهمایی حفاظت و قانون با حضور مدیران جنوب استان کرمان اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور لزوم توسعه طرحهای آبخیزداری در کشور ضروری است و این درحالیست که سالانه 700 میلیارد ریال خسارت به بخشهای مختلف به دلیل بروز سیلاب و انباشت رسوبات وارد می شود.

وی گفت: تنها 20 هزار قنات و یک میلیون راه روستایی در کشور در معرض وقوع سیلاب قرار دارند که هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کند که می توان این هزینه ها را اجرای طرحهای آبخیزداری کنترل و آب موجود را در بخش کشاورزی و پیشرفت کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به خشکسالی های پیاپی به خصوص در شرق کشور منابع آبی تجدید شونده کشور را 130 میلیارد مترمکعب دانست و خواستار استفاده صحیح از این منابع آبی شد.

وی گفت: به دلیل خشکسالی خساراتی به مراتع و کشتزارها وارد شده است که موجب کاهش تولید و خسارت 240 میلیارد ریالی به این منابع شده است.

حکم خلع ید 256 هزار هکتار اراضی کشور صادر شده است

وی در خصوص وضعیت زمین خواری در عرصه های منابع طبیعی گفت: در سالهای اخیر برخورد با پدیده زمین خواری با جدیت بیشتر تشدید شده است و درهمین راستا 256 هزار هکتار از اراضی کشور که توسط زمین خواران تصرف شده بود خلع ید شده است.

وی افزود: در راستای برطرف شدن اختلاف بین دولت و مردم در خصوص برخی از اراضی نیز 12 هزار حکم صادر شده است که با صدور این احکام بخش مهمی از اختلافات برطرف شده است.

شجاعی اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته سند مالکیت 125 میلیون هکتار زمین و عرصه های طبیعی به نام دولت صادر شد.

وی در خصوص تفکیک اراضی دولتی از اراضی مردمی خاطرنشان کرد: تفکیک مستثنیات مردمی در شش استان کشور پایان یافته است و با برنامه ریزی صورت گرفته این طرح تا پایان سال آینده در سایر استانها نیز اجرا می شود.