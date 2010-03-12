فضای کشور باید فضای کار و تلاش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، در آخرین نشست فصلی مدیران شهرداری در سال 88 که در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد با بیان این مطلب و ضمن تشکر از مدیران و کارکنان شهرداری که گمنام، به شهر و شهروندان خدمت می کنند، به شرایط سیاسی کشور در سال گذشته در همین ایام اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته کشور در این زمان در تب و تاب مسایل سیاسی و انتخابات بود و هر فرد در ذهن خود مسایلی داشت، آن روز گفتم همه این مسایل می گذرد و به هرچه می خواهیم فکر کنیم، اما از انقلاب، نظام، رهبری و خدمت به مردم غافل نشویم، این فراز و نشیب ها می آید و می رود.

وی افزود: در عمرم به خود اجازه ندادم که جایی را نردبام خود کنم، می خواهم خدا مرا به حال خود وا نگذارد که به این گونه مسیرها بروم و اطمینان دارم که جز به وظیفه ام به چیز دیگری فکر نمی کنم.



شهردار تهران با بیان اینکه فردای قیامت باید جواب شهدا را بدهیم و تکلیف من و امثال من ماهیتا با خیلی ها متفاوت است به شرایط پیش آمده پس از انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: صادقانه بگویم در زمانیکه مردم و ملت ما با هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری، بزرگترین افتخار یک نظام ولایی مقدس را در انتخابات رقم زده و اوج مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشتند، زمانی که برگ زرین و به یادماندنی دیگری در تاریخ ایران اسلامی ثبت شد و مردم و رهبری چنین افتخاری آفریدند، حوادث بعد از انتخابات، تلخی زیادی در کام مردم و انقلاب بر جای گذاشت.



قالیباف تاکید کرد: اکنون 14 ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی گیرد و متاسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرف های پوچ، تهمت و افترا، غیبت، آبرو ریزی، افراط و تفریط، بی تدبیری، کم محبتی، بی صداقتی و ... به سر می برند.



وی افزود: خدا را شاهد می گیرم در طول این ایام دغدغه من این بود که مجموعه شهرداری و مدیریت شهری دست از فعالیت برندارد.



شهردار تهران تصریح کرد: بعضی به من می گویند تو سیاسی نیستی، اگر بودی الان وقت ماهی گیری است، اما به این طرز تفکر می گویم که اگر سیاسی بودن به این معناست هیچگاه نمی خواهم اینگونه باشم و از این جنس نیستم.



شهردار پایتخت، فرصتهای باقی مانده را برای نسل انقلاب کاملا استثنایی و مهم دانست و با اشاره به اینکه فرصت آزمون و خطا برای آینده نداریم گفت: ما دین بیشتری به انقلاب داریم و باید فضای کشور را فضای کار و تلاش کنیم، در مقابل این همه افتخاری که مردم آفریدند وظیفه داریم کار صادقانه و خردمندانه تحویل مردم دهیم و همه آن را حس کنند.



وی ادامه داد: آنهایی را که به هر دلیل به انقلاب وفادار نیستند، با عملمان دعوتشان کنیم، امروز وقت کار سلبی نیست، امروز که انقلاب پیروز شده و در مسند هستیم باید با کار ایجابی مخالفان را به انقلاب دعوت کنیم، برخورد سلبی مختص آنهایی است که با انقلاب عناد داشته و اقدام ضد انقلابی می کنند که این ها جمعیت بسیار محدودی هستند.



شهردار تهران افزود: آنهایی را که به انقلاب بی تفاوت هستند یا باورهایشان با باورهای ما متفاوت است باید با کار و عملمان دعوتشان کنیم و بگوییم برکت انقلاب و کارکرد جامعه دینی این است.



قالیباف با تاکید بر اینکه جز انقلابی ماندن، انقلابی زیستن و جز التزام عملی به ولایت فقیه و رهبری، راه دیگری نداریم خاطرنشان ساخت: این، هم باور دینی ماست و هم بررسی عقلی ما را به اینجا می رساند، موقعیتی را که خدا ما را در آن قرار داده که به برکت شهدا و نظام اسلامی و امام (ره) است ، قدر بشناسیم و آن را از دست ندهیم.



وی با اشاره به اینکه ما مکلف هستیم در مجموعه شهرداری هم پر تلاش کار کنیم هم خوب کار کنیم و هم کار خوب و کارآمد و اثر بخش انجام دهیم، گفت: باید با مجموعه های بیرون از شهرداری به گونه ای تعامل داشته باشیم تا فضا به سمت همکاری و همدلی برود، برخی ها سوالاتی می پرسند که گویی گاردی میان شهرداری با دیگر حوزه ها وجود دارد.



شهردار تهران خطاب به مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری گفت: وظیفه خود می دانم که از یکایک شما که در این مدت 14 ماه ، در این فضای سیاسی تلاش کردید تشکر کنم ، همه مردم نیز بر این صحه می گذارند و قضاوت آنها قضاوت به جایی است.



وی در ادامه سخنان خود برخی اتفاقات رخ داده در سال 88 را اتفاقات خوبی دانست و به آنها اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه درآمدی و اقتصادی سال بحرانی داشتیم که البته همه شهرداری های کشور گرفتار آن بودند اما یکی از اقدامات خوب در این حوزه این است که توانستیم خودمان را به اعداد قابل قبول در حوزه درآمدی برسانیم تا این رکود نتواند ضربه جدی به فعالیتهای ما بزند.



قالیباف افتتاح تونل توحید را از دیگر اتفاقات خوب در سال 88 و در شرایط بحرانی نام برد و گفت: زحمات مهندس دنیا مالی، معاون پیشین فنی و عمرانی شهرداری ، که تلاش بسیاری برای این تونل انجام داد در این حوزه کاملا مشخص و برجسته است.



شهردار پایتخت همچنین اقدامات انجام شده در حوزه آی تی را از اقدامات خوب و البته لازم به سرعت گرفتن بیشتر دانست و ادامه داد: شاید به برخی موضوعات، ساده نگاه می کنیم، اگر بلیط الکترونیک را هر جایی انجام می داد شاید سر و صدای زیادی برایش به راه می انداختند، اما مبنای این حرکت ، یعنی زیر ساخت و این برای ده ها و صدها سرویس دهی دیگر هم در این شهر و کشور مهم است ، آنها که کاربرد شبکه را می دانند متوجه می شوند این کار عمیق ، دقیق و اساسی است.



وی به اقدامات انجام گرفته در زمینه توسعه مترو، احداث تونل و واگن سازی اشاره کرد و گفت: فعالیت واگن سازی مترو در کشور نمونه است، این مجموعه سال 86-85 آغاز به کار کرد و تنها بعد از 18 ماه از آغاز فعالیتش ، اولین سری واگن های قطار مترو را که به لحاظ کیفیت بسیار نسبت به نمونه های مشابه برتری دارد به بیرون فرستاد.



شهردار تهران همچنین اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی و طرح های تفضیلی را کاری بی سابقه در کشور و قبل و بعد از انقلاب دانست و در خصوص فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری نیز اظهار داشت: حجم تولیدات و خدمات در این حوزه نیز قابل توجه است، به عنوان نمونه باغ موزه دفاع مقدس از افتخارات بزرگ کشور و ثمره تلاش شما عزیزان و مایه مباهات است که با فرهنگ جهادی و با تکنولوژی روز دنیا در بهترین نقطه شهر در حال انجام است و هم کالبد و هم کار فرهنگی آن مایه افتخار است.



وی با اشاره به نشریات همشهری، این مجموعه را یکی از افتخارات در حوزه محتوایی فرهنگی نام برد و بیان داشت: اداره کردن 15 مجله تخصصی در حوزه های مختلف، خروجی کاری 15 ،14 ساله است که اوج آن در سال 88 انجام شد و کار کردن در این سطح محتوا و کیفیت مایه مباهات و قابل تقدیر است.



قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به وجود دو نکته اساسی در تداوم کار مدیران در شهرداری اشاره کرد و با بیان اینکه اگر به آنها توجه نکنیم با دست خودمان کارهایمان را از بین برده ایم اظهار داشت: از مهمترین خطرات این است که ما رضایتمندی مردم را در سطح کلان به دست آوریم ولی در سطح خرد ، مردم از ما ناراضی باشند . این بدان معنی است در کارها پایداری وجود نداشته است.



وی نوک پیکان رضایتمندی شهروندان را متوجه مناطق و نواحی دانست و اظهار داشت: توقع ما از نواحی این است که حواسشان به مسایل خرد باشد و این حساسیت برای آنها وجود داشته باشد.



قالیباف لزوم پاسخگویی روشن و شفاف به شبهات و شایعات را دومین نکته مهم در شهرداری خواند و گفت: باید سعی کنیم در جریان این مسایل نیفتیم ، کم محبتی را با بی محبتی جواب ندهیم، وقتی شبهه و شایعه درست شد حتما این را به گونه ای از ذهن مردم پاک کنیم و اجازه ندهیم درذهن مردم رسوب کند که اگر این گونه شود، ذهن تاریخی مردم را که نسبت به شهرداری مثبت نیست، دیگر نمی توانیم مثبت کنیم.



شهردار تهران سه مساله شفافیت مالی، سلامت اداری و کار جهادی را از موارد مورد اهمیت در درون سازمان خواند و گفت: شفافیت مالی یک بخش شکلی و یک بخش محتوایی دارد که در حوزه شکلی خوب پیش رفته ایم اما در بخش محتوایی دچار اشکالاتی هستیم، مردم باید بدانند هزینه مدیریت شهر را از کجا آورده و در کجا و با چه کیفیتی خرج می کنیم.



قالیباف به مهم ترین فعالیتهای برون سازمانی نیز اشاره کرد و ادامه داد : مشارکت شهروندان در اداره شهر یک مشخصه است همچنین به حوزه اجتماعی در مدیریت شهری نیز باید توجه کنیم به عنوان مثال برای مردم سبک زندگی و الگو ارائه دهیم .



شهردار پایتخت ارتقای منزلت مصالح عمومی به مصالح شخصی را نیز موضوعی مهم دانست و گفت: باید ذهنیت مردم را در این مورد اصلاح کنیم که شان مصالح عمومی ، بالاتر از مصالح شخصی است.



قالیباف در ادامه به بخشی از مهمترین اقدامات مدیریت شهری در سال89 اشاره کرد و گفت: کوچک سازی و هوشمند کردن شهرداری یکی از این اقدامات است همچنین سیستم بدون کاغذ در شهرداری آغاز شده و از اولین فروردین ماه به هیچ وجه نامه مکتوب در سیکل مکاتبات شهرداری نخواهیم داشت.



وی توجه به کیفیت و بهره برداری مناسب و بودجه ریزی عملیاتی را از دیگر مسایل مهم در سال 89 خواند و ادامه داد: شبکه سازی در شهرداری و ایجاد شبکه حمل و نقل عمومی نیز از مسایلی است که باید سال آینده توجه بسیاری به آن داشت البته منظور من از ایجاد شبکه حمل و نقل، ایجاد سیستمی هوشمند است که افراد با طی 300 متر از منزل خود به آن رسیده و بدانند از چه وسیله حمل و نقلی استفاده خواهند کرد، چه زمانی به مقصد میرسند و هزینه آن چقدر خواهد شد، شبکه هوشمند و مجازی نیز شبکه دیگری است که باید دنبال شود و البته این دو به هم مربوط هستند.



شهردار تهران به مساله مهم ناحیه محوری اشاره کرد و گفت : حضور میدانی شهرداران و روسای نواحی باید پررنگ تر از قبل باشد اما هنوز در این زمینه دارای ضعف هستیم، دو سوم وقت مسئول ناحیه باید به صورت عملیاتی در سطح ناحیه تحت مدیریتش به منظور بررسی مشکلات و نظارت بر کارها بگذرد.



قالیباف همچنین به قرار دادن تبصره ای جدید در قراردادهای سال آینده با پیمانکاران اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این تبصره ، بیست و پنجم هر ماه پیمانکاران باید حقوق کارگران و کارکنان را به حساب بریزند، اگر تا 25 ماه این اتفاق نیفتد شهرداری اجازه خواهد داشت به نیابت از پیمانکاران از مبلغ قرار داد بسته شده با آنها ، حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کند.