اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در آستانه استقبال از سال نو ، همایش بزرگ پیاده روی با خانواده با شعار اتحاد،سلامتی و اقتدار صبح امروز در در محل دریاچه شورابیل اردبیل برگزار شد.

رییس هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این همایش با همکاری آموزش و پرورش استان، شهرداری اردبیل، بسیج ورزشکاران و دیگر دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.

مرتضی تاج مهر افزود: به بیش از یکصد شرکت کننده در این همایش جوایزی از قبیل کمک هزینه سفرهای زیارتی، سکه بهار آزادی، دوچرخه، لوازم خانگی و ورزشی به قید قرعه اهدا شد.

وی استقبال از ورزشهای همگانی بویژه پیاده روی با خانواده را در اردبیل بسیار مطلوب دانست و اضافه کرد: امروز بیش از 50 هزار نفر در این همایش پیاده روی شرکت کرده بودند که با توجه به شرایط جوی و وزش باد نسبتا شدید آمار قابل توجهی می باشد.

درخشش تیم کاراته روستای احمد بیگلو مشگین شهر در مسابقات کشوری



برای نخستین بار تیم کاراته روستای احمد بیگلو مشگین شهر با کسب مدالها و عناوین رنگارنگ در مسابقات کشوری خوش درخشید و صاحب مدال و مقام شد. این تیم در مسابقات قهرمانی کاراته روستاییان کشور در کرج صاحب یک مدال نقره و سه برنز شدند.



رضا ترابی در این مسابقات نایب قهرمان شد و شاپور بیگ زاده، بهزاد فیروزی و شهروز محمد زاده نیز در اوزان مختلف صاحب گردن آویز برنز و مقام سومی شدند.



مسئولان تربیت بدنی شهرستان مشگین شهر از این ورزشکاران روستایی موفق در مسابقات کشوری در مراسمی تجلیل به عمل آوردند.

آغاز مسابقات فوتسال لیگ برتراستان اردبیل

با برگزاری پنج دیدار از هفته اول، رقابتهای فوتسال لیگ برتر استان اردبیل در رده سنی بزرگسالان آغاز شد. در رقابتهای هفته اول این مسابقات تیم دانشگاه ازاد با نتیجه 3 بر 3 در برابر تیم گلشهر متوقف شد و تیم شهید زمانی با 5 گل مغلوب تیم خوب علم و ادب شد.

همچنین تیم متحول شده اتوبوسرانی نیز با نتیجه6 بر 2 قیام مشگین شهر را از پیش رو برداشت. تیم شهر کتاب اردبیل با 7 گل به تیم صدرا ارتباط باخت و تیم فجر سپاه نیز 2 بر 6 بازی را به تیم گمنام شاهد اونار از توابه مشگین شهر واگذار کرد.

این مسابقات با شرکت 12 تیم ازشهرهای مختلف استان و در دوگروه شش تیمی به صورت دوره ای برگزار می شود و قهرمان این مسابقات به عنوان نماینده استان به لیگ فوتسال دسته سه کشور معرفی خواهد شد. دو تیم انتهای جدول نیز به لیگ دسته اول استان سقوط می کنند.



دعوت از کوهنورد اردبیلی به تیم ملی کشور



بر اساس اعلام فدراسیون کوهنوردی، ایرج معانی کوهنورد اردبیلی جهت صعود به قله دائولاگیری به عنوان هفتمین قله مرتفع جهان، در ترکیب اصلی تیم ملی کوهنوردی کشورمان قرار گرفت.

ایرج معانی به اتفاق دیگر اعضا تیم ملی، قرار است 25 اسفند ماه جاری ایران را به مقصد کشور نپال ترک کند تا در تلاشی که حدود 60 روز به طول خواهند انجامید، قله دائولاگیری را صعود کنند.

ایرج معانی از اردبیل، سیدواسع سیدموسوی از کردستان، مجید نعمت اللهی از لرستان، هادی صابری و سیدحسین صالحی از کرج و محمد نادریان، سیدمحمود هاشمی و محمد نصیری از تهران به عنوان نفرات اصلی در این صعود شرکت خواهند کرد.

همچنین امین معین از همدان و حسین اصغری از گلستان به ترتیب به عنوان نفرات ذخیره اول و دوم نفرات اصلی تیم ملی کوهنوردی را در این صعود دشوار و نفس گیر همراهی خواهند کرد.

سرپرستی تیم اعزامی را محمود شعاعی رئیس فدراسیون به عهده دارد و جلال چشمه قصابانی به عنوان سرپرست دوم، عظیم قیچی ساز مسئول فنی و دکتر علیرضابهپور به عنوان پزشک در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت. ضمن اینکه عباس رنجبری نیز به عنوان مسئول تدارکات این تیم را همراهی خواهد کرد.

پس از فراخوان سراسری و حضور 42 کوهنورد از استانهای مختلف کشور در هفت مرحله اردو، در نهایت هشت کوهنورد به عنوان نفرات اصلی و دو کوهنورد به عنوان نفرات ذخیره تیم ملی انتخاب شدند. کوه دائولاگیری با 8167 متر ارتفاع به عنوان هفتمین کوه مرتفع دنیا در منطقه عمومی آناپورناها و در شمال کشور نپال قرار دارد.