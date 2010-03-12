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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

محمدی زاده:

فاضلابها بخش زیادی از آلاینده های زیست محیطی را تشکیل می دهند

فاضلابها بخش زیادی از آلاینده های زیست محیطی را تشکیل می دهند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست کشور بخش اعظم آلاینده های زیست محیطی را ناشی از فاضلابها اعلام کرد.

محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: مأموریت ما در حوزه محیط زیست مأموریتی نظارتی، پایه ای و اساسی است و اجرایی کردن آن به عهده مردم است.

وی با بیان اینکه محیط زیست طیف گسترده ای از زمین و خاک است، افزود: توسط اداره کل محیط زیست استان آلاینده های فاضلاب و پسابهای صنعتی شناسایی شده که بخشی مربوط به تصفیه فاضلابهاست و به همین جهت طرحی در حال اجراست که این طرح جزء مهمترین مصوبات سفر هیئت دولت به استان هرمزگان است.

محمدی زاده بیان کرد: برخی دستگاه ها خوب عمل کرده اما متاسفانه تعدادی به وظایفشان خوب عمل نکردند و در برداشتها از معدن اشکالاتی وجود دارد که برای رفع این موضوع اقداماتی در دست اجراست و امیدواریم مسئولان مربوطه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 1050346

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