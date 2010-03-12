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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۹

هشدار نماینده آیت الله سیستانی درباره تاخیر در اعلام نتایج انتخابات

هشدار نماینده آیت الله سیستانی درباره تاخیر در اعلام نتایج انتخابات

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا در خطبه های امروز نماز جمعه به تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق هشدار داد و اعلام کرد که این امر به تاخیر در عملکرد پارلمان آتی منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ مهدی کربلایی در خطبه های امروز نماز جمعه از کمیساریای عالی انتخابات عراق خواست که با دقت کافی و به دور از شبهات نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را استخراج کند.

وی در برابر نمازگزاران در مسجد امام حسین در کربلا ابراز امیدواری کرد که هر گونه تاخیر در اعلام نتایج به تاخیر و تشویش در عملکرد پارلمانی آتی عراق منجر خواهد شد.

طبق نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در دو استان جنوبی یعنی نجف و بابل بیشترین آرا را کسب کرده است. ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم و فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار دارند.

در انتخابات پارلمانی اخیر که روز یکشنبه (16 اسفندماه) برگزار شد 62.4 درصد از مردم عراق که شامل 12 میلیون نفر از 19 میلیون واجد شرایط بودند، شرکت کردند.

کد مطلب 1050348

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