تربیت با شکست پیام به صدر جدول نزدیک شد/ توقف شهرداری و پیروزی صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز (جمعه) با برگزاری 6 دیدار و لغو مسابقه تیم‌های فوتبال شهرداری بندرعباس و ایرانجوان بوشهر به علت سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان از گروه "الف" پیگیری شد که در مهمترین بازی برگزار شده تیم تربیت در یزد موفق شد با گل دقیقه 2+90 "پرپیچ" از سد پیام عبور کرده و اختلاف خود را با صدر جدول کاهش دهد.

همچنین تیم شهرداری تبریز، صدرنشین این گروه در لرستان برابر داماش به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد و اتکا گلستان هم در ورزشگاه خانگی خود برابر سپاهان نوین با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد.

- نتایج کامل دیدارهای برگزار شده عصر امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

گروه الف:

* پیام مخابرات شیراز یک - مس رفسنجان صفر

* اتکا گلستان صفر - سپاهان نوین اصفهان 3

* شموشک نوشهر 2 - صنعت نفت آبادان 3

* داماش لرستان صفر - شهرداری تبریز صفر

* شاهین اهواز یک - شهرک صنعتی کاوه تهران 2

* تربیت یزد یک - پیام خراسان صفر

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 36 امتیاز

2- تربیت یزد 28 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 27 امتیاز

4- ایرانجوان بوشهر 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- اتکا گلستان 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 13 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)