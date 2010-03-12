به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، دکتر منوچهر ایران پرور ظهر جمعه در همایش علمی پیشگیری از بروز آسیبهای کلیوی و ارتباط آن با فشار خون و دیابت اظهار داشت: در حال حاضر 250 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند.

وی با بیان اینکه بیماری دبایت و فشار خون از جمله مهمترین بیماریهای در حال گسترش دنیاست، افزود: تا 15 سال آینده این رقم در سطح دنیا به بیش از 400 میلیون نفر خواهد رسید.

فوق تخصص غدد و مسئول دیابت استان عارضه دیابت و فشار خون را از مهمترین دلایل نارسایی کلیوی دانست و اضافه کرد: اگر این دو بیماری در جامعه کنترل شود، بی شک بسیاری از نارساییهای کلیوی از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی کلیه که "پیشگیری از عوارض کلیوی دیابت" نامگذاری شده است، ابراز داشت: در صورت تحقق این شعار، اطمینان داریم که اگر نارسایی کلیه ناشی از دیابت در مراحل اولیه تشخیص داده شود از بروز عوارض کلیوی نظیر دیالیز و عمل پیوند کلیه جلوگیری می شود.

ایران پرور بیماری کلیوی را از جمله بیماریهایی قابل پیشگیری و کنترل برشمرد و تصریح کرد: بیماران دچار قند خون به راحتی با انجام آزمایشات اولیه و سالانه می توانند نارساییهای کلیوی را در مراحل اولیه شناسایی و کنترل نمایند.

وی همچنین فشار خون را نیز از جمله عوامل تشدید کننده بیماری کلیوی عنوان کرد و ابراز داشت: هم اکنون 25 درصد از بزرگسالان کشور دچار فشار خون بالا می باشند که 40 درصد این افراد در صورت عدم کنترل و بی توجهی در آینده به بیماریهای کلیوی دچار خواهند شد.

این همایش علمی یک روزه تلاش می کند به مناسبت روز جهانی کلیه و با حضور دانشجویان و پزشکان استان اردبیل، عوارض و پیوند بین بیماری کلیوی، دیابت و فشار خون را مورد بررسی قرار دهد.