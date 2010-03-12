نخستین پیروزی احمدزاده و مقاومت رقم خورد/ شکستی دیگر برای استقلال اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه حافظیه این شهر به دیدار استقلال اهواز رفت.

مقاومت سپاسی شیراز که آخرین بار در هفته هجدهم لیگ برتر و در بازی برابر پیکان قزوین به پیروزی رسیده بود در این بازی با بهره گیری از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران شیرازی برتری 3 بر2 را از آن خود کرد و به وضعیتش در جدول رده بندی لیگ برتر سروسامان بخشید.

برای مقاومت در این بازی محمد ایران پوریان (1)، مصطفی صبری (71) و بهنام افشه (81) گلزنی کردند و گل‌های استقلال اهواز را نیز محمد هادی خنیفر (17) و افشین کمایی (74) به ثمر رساند.

مقاومت با این پیروزی 36 امتیازی شد و همچنان در رده دهم جدول باقی ماند، استقلال اهواز نیز با 28 امتیاز تیم هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر است.

این نخستین پیروزی مقاومت سپاسی شیراز با محمد احمدزاده بود. او چندی پیش به عنوان جانشین داود مهابادی هدایت زردپوشان شیرازی را برعهده گرفت.