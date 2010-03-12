اختتامیه جشنواره بهشت بانوان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 3، مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری بهشت بانوان فردا 22 اسفند ماه از ساعت 10 الی 12 در پارک بهشت مادران (پارک اختصاصی بانوان) برگزار می شود.

برگزیدگان تمامی بخشهای جشنواره با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی هنری و برخی از بانوان موفق در عرصه های مختلف تقدیر و قدردانی خواهد شد.

زهرا مشیر مشاور شهردار در امور بانوان، الهه قمشه ای، ادیب و فیلسوف، فریبا مقصودی نخستین زن خوشنویس نستعلیق قرآن مجید، فرزانه اخوت مدرس مثنوی و شاهنامه و عضو شورای کتاب کودک، منیژه آرمین روانشناس و مجسمه ساز، افلیا پرتو موسیقی دان از جمله مهمانان و بانوان دعوت شده در مراسم اختتامیه این جشنواره هستند.

یادآور می شود جشنواره بهشت بانوان با هدف ایجاد بستری جهت ارائه توانمندی های بانوان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و ... از 14 لغایت 22 اسفند ماه در پارک بهشت مادران برگزار شده است.

جشنواره مذکور شامل بخشهایی چون مسابقات فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و نمایشگاه فردا 22 اسفند ماه به کار خود پایان می دهد.

علاقه مندان می توانند جهت حضور در مراسم اختتامیه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 22886044 و 22890899 تماس داشته باشند.