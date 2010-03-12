مسائل کلان مدیران استانی را از رسیدگی به مشکلات مردم باز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر امروز جمعه در جمع مدیران استان هرمزگان با تاکید بر اینکه تمامی کارها باید در خدمت اعتلای فرهنگ باشد افزود: حرکت در مسیر الگوی برنامه ایرانی - اسلامی باید عزت، سرافرازی و کمال را در آحاد مردم ایران تقویت کند.

احمدی نژاد در این جلسه اقدامات انجام شده در سطح استان را افتخار آمیز دانست و با قدردانی از زحمات مدیران استانی اظهار داشت: سرعت پیشرفت استان هرمزگان در بخش های مختلف استثنایی است و این حاصل زحمات بی دریغ مدیران استانی است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مدیران و مسئولان باید قدر فرصت خدمتگزاری را بدانند خاطرنشان کرد : شما در بهترین مقطع تاریخی و در خدمت متعالی ترین آرمانها و بهترین مردم هستید باید قدر این فرصت خدمتگزاری را بدانید. مسئولیت خدمتگزاری در ایران و استان هرمزگان توفیقی است که به طور اتفاقی نصیب کسی نمی شود و اگر قدر آن شناخته نشود تضمینی برای استمرار آن وجود ندارد.

وی افزود: مدیران استانی باید با دلبستگی و همت والا فعالیت های خود را با جدیت دنبال کنند و اگر مانع و اشکالی وجود دارد ا با همدلی و همکاری رفع کنند.

احمدی نژاد بر ضرورت ترسیم نقشه راه و هدف نهایی از خدمت رسانی تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت که امکانات ابزاری برای تعالی مردم کشورمان هستند و فعالیت های انجام شده باید ارتقاء سطح فرهنگی و معنوی مردم را بدنبال داشته باشند.

رئیس جمهور افزود: باید مراقبت کرد تا حضور در جامعه و ارتباطات اجتماعی بنیان های فرهنگی جامعه را تضعیف و متزلزل نکند و همه تلاش های مسئولان در خدمت اعتلای فرهنگی قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: باید سطح جامعه را به لحاظ فرهنگی ارتقاء داد و این مستلزم وجود نگاه فرهنگی و حوزه مسئولیتی مدیران است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مصرف بیشتر و افتخار به تجملات بی ارزش است، اظهارداشت: ما برخلاف غربی ها به دنبال تعالی انسان هستیم و همه زحماتی که در سطح کشور انجام می شود باید موجب افزایش احداث عزت و سربلندی هر چه بیشتر مردم شود.

احمدی نژاد ادامه داد: فعالیت هایی که در سطح استان هرمزگان انجام شده است افتخار آمیز است و باید با همین شتاب و کیفیت در مسیر آبادانی و خدمت گذاری به مردم مومن و انقلابی هرمزگان حرکت کنید.

در ابتدای این نشست تعدادی از مدیران استان هرمزگان در سخنانی به بیان دیدگاه های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند.

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