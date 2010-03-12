برقدار شدن روستاهای بالای 20 خانوار شیرین ترین لحظه خدمت رسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد، عصر امروز جمعه در جشن ملی پایان برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار در استان هرمزگان اظهار داشت: روستائیان عزیز ما افرادی هستند که وجودشان رحمت و برکت است و از سوی دیگر نه آلودگی محیطی و نه فشاری بر ملت و اقتصاد ملی وارد می کنند. این افراد مردمانی نجیب سختکوش و مفیدی هستند که همه تلاشهایشان برای جامعه مفید است.

وی افزود: روستائیان افرادی هستند که سرتاسر تلاششان تولید است و تولیدات اساسی و مورد نیاز کشور را تامین می کنند. از نگاه ما آن کسانی که برای جامعه مفیدترند عزیزترند اما اگر کسی در اتفاقات و قله های صعب العبور زندگی می کند نباید از حقوق خودش محروم باشد.

احمدی نژاد ادامه داد:جمهوری اسلامی در طول سی و یکسال همه توان خود را بسیج کرده است تا خدمت رسانی به آحاد مردم در یک جبهه بسیار گسترده صورت گیرد که در حال حاضر این افراد در دولت مشغول به خدمت رسانی هستند.

رئیس جمهور اظهارداشت: برق رسانی به یک روستای کوهستانی صعب العبور تا فرستادن ماهواره ها به آسمان، پیگیری مسائل کلان اقتصادی تا پیگیری مسائل کلان فرهنگی احداث سدها و کارخانجات و پالایشگاهها تا صیانت از عزت و استقلال ملت ایران در عرصه های بین المللی یک طیف گسترده و متنوعی از مسئولیتها و وظایف را بر عهده دولت گذاشته است.

احمدی نژاد با بیان اینکه هنوز با ساختن کامل ایران و تا اعمال کامل عدالت در همه بخشها فاصله زیادی داریم گفت: می بینید که یک گام کوچک در جهت عدالت چقدر شیرین است، شاید از زیباترین و شیرین ترین صحنه های خدمت رسانی و آبادانی اتفاقی است که امروز افتاده است . یعنی برقدار شدن روستاهای بالای 20 خانوار کشور که افتخاری بزرگی برای انقلاب ما جمهوری اسلامی و ملت ایران است.

وی افزود: جهان خواهد دید که از نگاه جمهوری اسلامی همه محترم و عزیز هستند. البته فلسفه آن هم خیلی روشن است. کسی از آینده خبر ندارد، کسی چه می داند آن طفل معصومی که در همین روستای کوهدازان از برق و آب و شبکه مخابراتی صدا وسیما برخوردار می شود در سالهای آینده چه خواهد شد. کسی نمی داند شاید دانشمندان، مردان مجاهدان، عدالتخواهان، آزادیخواهان و مصلحان بزرگ از دل همین روستاها و کوهها و دشتها رشد کنند و در خدمت اصلاح جامعه بشری حرکت کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخشهای وسیعی از دنیا و ملتها زیر چرخهای خشن و بی رحم نگاه سرمایه داری و نگاه مادی له می شوند اظهار داشت: ملتهایی که به طور طبیعی و اصولی دارای ثروتهای فراوان مادی، فرهنگی و انسانی هستند به دلیل رقابتهای سنگین دنیای سرمایه داری از حق خود محروم شده اند. نظام سرمایداری دست آنها از بهره برداری از ذخایر خودشان کوتاه کرده و آنها را در فشار قرار داده است.

احمدی نژاد ادامه داد: اینکه 5/1 میلیارد جمعیت جهان از نعمت روشنایی برق محروم هستند خلاف تصور است اما اینها این یک واقعیت است. یک پنجم جمعیت جهان البته اگر 5/7 میلیارد حساب کنیم که ظاهرا کمتر است از برق محروم باشند معلوم است چه بلایی بر سر بهداشت آنها خواهد آمد. چه مشکلاتی بر سر آموزش آنها می آید.

وی با تشکر از زحمات همه کسانی که این خدمت بزرگ را در طی 31 سال انجام داده اند از جمله وزارت نیرو که بخش اصلی کار را برعهده داشت گفت: ما آمار عزیزانی که از دکلها سقوط کردند یا جان و سلامتشان را از دست دادند را داریم که در همین جا لازم می دانم صمیمانه از همه آنها تشکر کنم و امیدوارم این کارالگویی شود برای سایر بخشهای محروم کشور به خصوص روستاها که نیاز به آب ، مدرسه، مخابرات و بهداشت و شبکه صدا و سیما دارند.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه امروز بخش وسیعی از روستاها دارای خدمات هستند اما امیدوارم که در آینده ای نزدیک بتوانیم این جشنها را در بخشهای مختلف برگزار کنیم چرا که اگر روستاها آباد شوند به طور حقیقی و بنیادین کشور آباد خواهد شد.

احمدی نژاد ادامه داد: ما باید امروز به دنبال پایداری روستا برویم. اگر تولیدات، خدمات، رفاه، بهداشت، اشتغال، مسکن، شبکه روستایی و ارتباطات پایدار باشد آن وقت پایه تولید کشور ثبات پیدا خواهد کرد و اگر تولید اساسی یک کشور کشاورزی و دامداری است آن هم ثبات پیدا می کند. آن وقت می توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد به سرعت به جلو برود و در تراز شایستگیهای یک ملت قرار گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مجموعه خدمتگزاران در دولت مصمم هستند که این خدمات را به سرعت به همه روستاهای بالای 20 خانوار برسانند، افزود: تمام تلاش دولت این است تا تمامی افرادی که در روستا ها زندگی می کنند از رفاه و آسایش کامل برخوردار باشند. این سخنان بنده اینطور نیست که اگر روستای کمتر از از 20 خانوار جمعیت دارند آنها محروم می شوند. تمامی روستا نشینان از این خدمات خیر می توانند استفاده کنند، ما مصمم هستیم که در جهت عدالت حرکت کنیم.

وی در ادامه به موضوع طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: هدفمند کردن یارانه ها گام بلندی در جهت عدالت است که حقوق مردم ما در جیب خودشان برود. همه معتقدند که شیوه فعلی یک شیوه ناعادلانه و ناصحیح و مخرب اقتصادی است. یک شیوه غلط و مخرب اقتصاد است. اگر قبول داریم که مخرب و منفی است باید زودتر قطع کنیم. این ثروت عظیم که به طور ناعادلانه توزیع می شود بخش وسیعی از آن اسراف می شود و می سوزد بخشی دیگر هم ناعادلانه در گروههای مختلف اجتماعی توزیع می شود.

رئیس قوه مجریه افزود: همه این ملت عزیز هستند اما این اصل که همه عزیز هستند باید در عمل هم خودش را نشان دهد. یعنی آن روستایی کوهدازان هم باید حق خودش را از بیت المال بگیرد، چرا دیگرانی که شرایط اقتصادی شان شرایط خوبی است نزدیک به 40 برابر اهالی روستای کوهدازان از بیت المال استفاده کنند. خوب وقتی ما می خواهیم این رابطه ناعادلانه را اصلاح کنیم برخی ها پیدا می شوند و حرفهای غیر علمی، غیرکارشناسی، حرفهای برآمده از اندیشه های غیر انسانی سرمایه داری می زنند که هم خودشان بترسند هم دیگران را بترسانند. ما باید به سمت عدالت حرکت کنیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران باید در تمامی نقاط ایران زمین سکونت داشته باشند گفت: جمعیت 75 میلیونی باید در سرتاسر این سرزمین پراکنده و مستقر بشوند و وجب به وجب مزارع را آباد و وجب به وجب معادن را استخراج کنند. باید همه استعدادهای طبیعی ما مورد بهره برداری قرار گیرد که لازمه این امر استقرار و ثبات است و لازمه استقرار و ثبات اجرای عدالت است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز به سرعت به سمت توزیع عادلانه ثروت حرکت می کنیم اظهار داشت: ما اصرار داریم که بودجه های دولت بین استانها، شهرستانها، بخشها و بین روستاها عادلانه توزیع شود. همه حق دارند از این بودجه استفاده کنند. آن کسی که دورتر است و دستش نمی رسد به او باید بیشتر رسیدگی شود. نزدیک به 23 میلیون نفر جمعیت کشور در روستاها و 34 میلیون نفر جمعیت در شهرهای کوچک زندگی می کنند. افرادی که معمولا دسترسی به مدیران و دسترسی به دولتمداران را ندارند و زمانی که مشکلی در کشاورزی و یا بهداشت پیدا می کنند باید هزینه های سنگین از جیبشان و از سلامتشان بدهند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اجرای عدالت سخت ترین مرحله است افزود: ما مصمم هستیم که این نگاه را نهادینه کنیم که همه مردم باید در حوزه نگاه یک حکومت اسلامی و عدالت خواه باشند و مورد مهر و محبت قرار گیرند.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک جشن عدالت در سرتاسر جهان برپا شود و تک تک انسانها از حقوق انسانی خود به طور کامل برخوار شوند.

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