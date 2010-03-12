پیروزی مقاومت متعلق به مهابادی است/ بازیکنان انتظاراتم را برآورده کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد احمدزاده پس از پیروزی 3 بر 2 تیمش مقابل استقلال اهواز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با این پیروزی زحمات داود مهابادی که برای تیم مقاومت متحمل شده بود، به نتیجه رسید.

وی گفت: امروز مقابل استقلال اهواز بازی سختی داشتیم چرا که حریف تیمی قدرتمندی بود و هر زمان که عقب می افتاد با تمام قوا وارد فاز حمله می شد.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی کسب این سه امتیاز را حق مردم شیراز دانست و افزود: تا به امروز سعی شده معایب تیم برطرف شود و تا حدودی نیز این امر میسر شده است. در این راستا تلاش زیادی کرده و برنامه‌های متنوعی را برای ارتقا شرایط فنی تیم و روحیه بازیکنان به اجرا درآورده‌ایم.

احمدزاده با اشاره به اینکه این معایب با مشکلات فنی بازیکنان در دست رفع و برطرف شدن است، عنوان کرد: وقتی بتوان مشکلات روحی بازیکنان را حل کرد می توان در رفع مشکلات جسمی آنان نیز به موفقیت‌های زیادی رسید.

وی تاکید کرد: بازیکنان مقاومت انتظاراتم را برآورده کردند اما از بازیکنانی که جایگزین نفرات اصلی می شوند انتظار بیشتری دارم.