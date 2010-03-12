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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۶

مهدی هاشمی نسب:

مستحق شکست بودیم/ دست و پای بازیکنان استقلال اهواز می لرزد

مستحق شکست بودیم/ دست و پای بازیکنان استقلال اهواز می لرزد

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز این تیم را مستحق شکست برابر مقاومت سپاسی شیراز دانست و متذکر شد: بازیکنانم امروز در مصاف با مقاومت به اندازه کافی تلاش نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی هاشمی نسب پس از شکست تیمش برابر مقاومت سپاسی شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: حرف‌هایی که پیش از بازی در رختکن به بازیکنان زدیم به گونه‌ای بود که می توانستیم تیم بارسلونا را نیز شکست دهیم اما از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه نوعی ترس بین بازیکنان استقلال اهواز وجود دارد، عنوان کرد: براین اساس در جریان بازی به محض اینکه توپی روی دروازه تیم ما ارسال می شود دست و پای بازیکنان تیم به لرزه می افتد و این یکی از مشکلات ماست.

سرمربی استقلال اهواز خاطر نشان کرد: در مصاف با استقلال تهران 6 موقعیت مسلم گلزنی داشتیم اما در بازی برابر مقاومت به گونه‌ای عمل نکردیم که موقعیت گلی نصیب‌مان شود.

هاشمی نسب همچنین با بیان اینکه تلاش بازیکنان استقلال اهواز در حد پیروزی نبود، عنوان کرد: برخی از بازیکنان تیم دوست دارند در داخل زمین نه تلاش کنند، نه عرق بریزند و نه حتی مصدوم شوند اما در مقابل سه امتیاز بازی را کسب کنند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "چرا در شرایط سخت تیم استقلال اهواز مسئولیت این تیم را بر عهده گرفته‌اید؟"، بیان داشت: بالاخره کارهای کوچک را همه می توانند انجام دهند اما انجام کارهای بزرگ کار سخت است.

وی در پایان گفت: اگر مانند گذشته در زمین بودم شاید می توانستم قول دهم که بهترین بازی خود را انجام خواهم داد تا تیم به نتیجه برسد اما اکنون در کنار زمین هستم و امیدوارم که در هفته‌های آینده بازی‌های بهتری را انجام دهیم.

کد مطلب 1050381

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