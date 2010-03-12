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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۰

در دیداری تدارکاتی رقم خورد/

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران از سد ارمنستان گذشت

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران از سد ارمنستان گذشت

تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان در دیداری تدارکاتی با نتیجه‌ای پرگل از سد تیم فوتبال نوجوانان ارمنستان گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه آماده سازی تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان، این تیم عصر امروز (جمعه) برابر تیم فوتبال نوجوانان ارمنستان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در زمین چمن ورزشگاه آرارات تهران برگزار شد، علی فتحیان (13 و 54) و حمید محمدی (25) برای تیم فوتبال زیر 16 سال ایران گل زدند.

فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، مجتبی تقوی، سرمربی پیشین تیم‌های سایپا و صنعت نفت آبادان و هرمز آذرپور، مربی پیشین تیم استقلال هم با حضور در محل برگزاری این دیدار، عملکرد شاگردان اکبر محمدی را از نزدیک تماشا کردند.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران عصر روز یکشنبه بار دیگر برابر تیم نوجوانان ارمنستان قرار خواهد گرفت. این تیم روز سه شنبه و در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی تهران با نتیجه 3 بر یک برابر امیدهای همای تهران تن به شکست داده بود.

شاگردان اکبر محمدی خود را برای حضور در مسابقات مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان (زیر 16 سال) آسیا آماده می کنند، رقابت‌هایی که طی روزهای دهم تا بیست و پنجم آبانماه (دوم تا هفدهم نوامبر سال 2010) برگزار می شود اما AFC هنوز بصورت رسمی میزبان این مسابقات را معرفی نکرده است.

کد مطلب 1050382

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