بدون کریمی کارمان مشکل است/ امیدوارم روزی سرمربی تراکتورسازی شوم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمید استیلی پس از شکست تیمش برابر تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه تیمم در این دیدار شکست خورده است اما به عنوان یک آذری زبان از پیروزی تراکتورسازی خوشحالم و این پیروزی را به همه مسئولان و طرفداران این تیم تبریک می گویم.

وی در ادامه با زبان آذری از آرزوی مربیگری‌اش در تیم تراکتورسازی در سال‌های آینده سخن گفت و افزود: تماشاگران تراکتورسازی یک نعمت بزرگ هستند که امیدوارم مسئولان قدر آنها را بدانند. قطعا جوی که آنها در ورزشگاه ایجاد می کنند می تواند برای هر تیمی مشکل ساز باشد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه مهدوی کیا از مصدومیت رنج می برد و با تلاش پزشکان به این بازی رسید، اضافه کرد: ضربه ایستگاهی کرار جاسم جریان بازی را عوض کرد اما در ابتدای نیمه دوم این گل را جبران کردیم و اگر مهاجمان ما خصوصا شاپورزاده دقت بیشتری می کردند حتی می توانستیم در این بازی پیروز شویم. با این وجود گل ثانیه‌های پایانی تراکتورسازی مانع از رسیدن ما به امتیاز در این دیدار شد.

استیلی با اشاره به اینکه عملکرد داور دیدار تراکتورسازی - استیل آذین رضایت بخش بود، در مورد دلایل اعتراضش به محسن قهرمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک تماشاگرنما به صورت نشاط جو نور لیزر می انداخت و من هم به این مسئله اعتراض کردم. امیدوارم این تماشاگر از تماشاگران تراکتور نباشد.

وی در مورد شانس قهرمانی استیل آذین در لیگ تصریح کرد: تیم استیل آذین با ستارگانش شخصیت قهرمانی دارد اما تنها مشکل ما نداشتن تماشاگر و حمایت آنهاست که باعث شده در بعضی از دیدارها امتیازات حساسی را از دست بدهیم. در این بین البته نباید از زحمات مدیران خوب باشگاه چشم پوشی کرد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در مورد محرومیت کریمی نیز گفت: غیبت کریمی تاثیر منفی زیادی روی تیم ما دارد و امیدوارم کمیته انضباطی محرومیت او را تعدیل کند. قطعا ما بدون کریمی در دیدارهای آینده کار سختی را پیش رو داریم. گرچه سایر بازیکنان تلاش مضاعفی انجام می دهند تا جای خالی او احساس نشود اما غیبت این بازیکن تاثیرگذار را نمی توان به راحتی جبران کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استیل آذین تهران در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌‎های لیگ برتر که عصر امروز (جمعه) در تبریز برگزار شد، با برتری 2 بر یک تراکتورسازی به پایان رسید.