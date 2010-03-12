  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۱

مجید باقری نیا:

پیروزی برابر استیل آذین بسیار ارزشمند بود/ خدمتگزار تراکتورسازی هستم

پیروزی برابر استیل آذین بسیار ارزشمند بود/ خدمتگزار تراکتورسازی هستم

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو کادرفنی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیروزی این تیم برابر استیل آذین را بسیار ارزشمند و مهم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید باقری نیا که به دلیل محرومیت فراز کمالوند از حضور در نشست‌های خبری و مصاحبه با خبرنگاران در نشست خبری پایان دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استیل آذین حضور یافته بود، در مورد این بازی گفت: دقایق نخست این مسابقه تحت تاثیر حاشیه‌سازی‌های چند هفته اخیر قرار داشت و به همین دلیل از زیبایی‌های مسابقه کاسته شده بود.

وی خاطرنشان کرد: تیم تراکتورسازی تبریز از نظر داشتن بازیکن و مسائل مالی قابل قیاس با تیم‌های استیل آذین و سپاهان نیست اما ما برابر هر دوی این تیم‌ها عملکرد خوبی داشتیم و حتی مقابل استیل آذین به سه امتیاز بسیار مهم و ارزشمند مسابقه دست یافتیم.

عضو کادرفنی تیم تراکتورسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که سمت وی را در این تیم جویا شدند، خود را خدمتگزار این تیم تبریزی خواند و اظهار داشت: می توانیم با شکست تیم‌های ابومسلم و پرسپولیس در دو دیدار آینده خود، شانس کسب سهمیه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را هم داشته باشیم.

وی شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را فردی قانون‌گرا خواند و در مورد محرومیت کمالوند تاکید کرد: نمی دانم چرا کمالوند باید چنین محرومیتی طولانی را تحمل کند زیرا تنها با یک مربی بومی جر و بحث داشته که امروز آن مشکلات برطرف شده و این دو مربی با همدیگر دوست هستند. امیدوارم محرومیت کمالوند بزودی بخشیده شود.

باقری نیا در پایان گفت: ما در هفته‌های پایانی لیگ یا با تیم‌هایی بازی داریم که در حال سقوط هستند و یا باید برابر تیم‌های مدعی قهرمانی قرار بگیریم اما با این شرایط هم امیدواریم با کسب نتایج قابل قبول جایگاه خوبی را در پایان لیگ در جدول رده بندی کسب کرده و جواز راهیابی به لیگ قهرمانان را کسب کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استیل آذین تهران در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌‎های لیگ برتر که عصر امروز (جمعه) در تبریز برگزار شد، با برتری 2 بر یک سرخپوشان تبریزی به پایان رسید.

کد مطلب 1050395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها