فولاد ماهان ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از ساعت 19 امروز بین تیم‌های فولادماهان سپاهان ایران و السد قطر در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

تیم فولادماهان که با پشت سر گذاشتن تیم‌های پورت آتوریتی تایلند، ناگویااوشنز ژاپن، استرویتل زرافشان ازبکستان، آیوبی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان به دیدار نهایی راه یافته بود، موفق شد در این مسابقه شکست 5 بر 2 را به نماینده فوتسال قطر تحمیل کند و عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را بدست آورد.

برای نماینده شایسته کشورمان در این بازی وحید شمسایی و جواد اصغری مقدم (2 گل) و محمد طاهری گلزنی کردند و هر دو گل تیم السد را نیز عمرو حسین بلال به ثمر رساند.

پیش از برگزاری دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا، تیم‌های ناگویا اوشنز ژاپن و پورت آتوریتی تایلند در دیدار رده بندی این مسابقات برابر هم صف آرایی کردند که تیم ژاپنی با برتری 7 بر6 در ضربات پنالتی به عنوان سوم مسابقات دست یافت. جدال این دو تیم در وقت‌های عادی و اضافه با نتیجه تساوی 6 بر6 به اتمام رسیده بود.